《亚洲电影大奖》梁朝伟称帝 刘嘉玲颁奖放闪

《第十六届亚洲电影大奖》3月12日在故宫文化博物馆举行，梁朝伟凭《风再起时》击败朴海日、西岛秀俊、铃木亮平等封帝，这是他继2008年《色，戒》后二度获亚洲电影大奖最佳男主角，同时获颁“亚洲电影贡献荣誉大奖”。未出席的汤唯凭《分手的决心》首夺亚洲电影大奖最佳女主角，由片中男主角朴海日代领奖。是枝裕和凭《孩子转运站》第二度获最佳导演，最佳电影由《在车上》（Drive My Car）夺得。《分手的决心》《在车上》同获三奖。

刘嘉玲担任最佳男主角颁奖嘉宾，当打开信封揭晓时大叫一声，随即宣布得奖者是老公梁朝伟。两人一起在后台受访，刘嘉玲说颁奖前自己希望是他拿，又觉得应该给别人机会：“他是一直很好，或者在我心目中是最好的，但其他演员也好。所以心情很复杂。”梁朝伟说从刘嘉玲手中拿奖后，头脑空白很久，因为没想过会得奖，所以也没准备致谢辞，只能鞠躬道谢。

受纪录片《给十九岁的我》风波困扰的导演张婉婷在颁奖礼现身，面带笑容颁奖给“终身成就奖”得主洪金宝。洪金宝上台领奖时全场起立拍掌，太太高丽虹用手机拍摄，感动到眼湿湿，洪金宝说这一身的隆重服装，曾想留待拿影帝才穿，“太太说我是傻佬，终身成就奖要几十年才有机会拿，分量重过最佳男主角。”他透露自己下个目标是拍《毒舌特工爷爷》。