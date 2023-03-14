死亡气味、标本 提醒生命可贵

星期二特写之非凡的告白（首播）

8频道 每逢星期二晚上8.30

《星期二特写》四集系列《非凡的告白》聚焦从事独特、非一般职业的人们，包括创伤清理员、宠物标本剥制师、针灸兽医、脑死协调员、器官移植协调员、监狱精神科团队，以及本地第一所专为女性罪犯者而设的中途之家团队。

《非凡》高级主编吴多炀告诉《联合早报》，节目组会带领观众进入禁区，揭露“闲人免进”大门后的世界。他举例说：“我们进入了新加坡监狱署的精神科狱所，关押在里头的是患有心理疾病的囚犯，了解监狱官、精神科医生、心理学家等是如何看管和照顾他们的。我们也走进死亡现场，深入了解事发后，创伤清洁工如何处理现场。”《非凡》不采用旁白解说，而是让受访者讲述自己“非凡的告白”。

前两集聚焦“死亡”

3月14日首播的《创伤清洁工》由侯祖威编导。侯祖威说，很多人因为韩剧《我是遗物整理师》认识创伤清洁工这份工作。首集《非凡》深入工作现场，侯祖威说：“我们有机会跟着受访者到死亡现场拍摄清洁过程。触目惊心的满地血迹和尸水，蠕动着的蛆虫让人觉得不安，但更难忘的是那股难闻的气味。拍摄结束几个月后，有时还会记起那股死亡现场的气味。”那次拍摄是侯祖威离“死亡”最近的一次拍摄，也让他学会更珍惜生命。

标本剥制师谭馨韵在第二集打理天竺鼠标本的毛发。（新传媒提供）

第二集《宠物未了缘》通过针灸兽医师和标本剥制师的视角，看宠物与主人之间跨越生死的情感连结。编导梁嘉倪说：“本地出现宠物标本制作服务后，一些宠物主人选择把去世的宠物做成标本。我们会走进宠物主人的世界，听听他们为什么决定把心爱的宠物做成标本。”

另外，节目组也采访一对使用昆虫标本装饰婚礼的新人。梁嘉倪说：“这对新人从小对昆虫标本感兴趣，认为标本让死去的动物有第二生命，人们能继续欣赏它们的美。”

进入医院、精神科狱所

第三集《生命之旅》，其中一名受访者是国大医院的脑死亡协调员陈君龄，她负责安排脑死亡认证。编导洪丽娇说：“当君龄接到重症监护病房来电，她须要备妥所有工具，让两名独立的医生通过七个步骤认证病人是否脑死亡。这是一份特殊的工作，经常和死亡打交道，考验工作人员的心理素质。一般公众难以理解脑死亡是一种死亡，因为病人还有心跳、体温，所以君龄和她的团队须要帮助大家理解脑死亡的概念，让他们冷静下来，接受病人已经离去。”

肾脏移植协调员傅慧贤和肾脏捐献者雪萍也参与节目拍摄。洪丽娇说：“傅慧贤告诉我们，捐献器官给陌生人十分少有，而雪萍是其中一个。捐献器官给陌生人不是一个容易的决定，因为捐出的肾脏不会再长回来。雪萍外表瘦弱，但内心很强大，她的大爱让人望尘莫及。”

第四集《改造人生》的亮点莫过于进入监狱的精神科狱所拍摄。编导杨伟强告诉早报，精神科狱所跟普通狱所不一样，“里头的囚犯住一间单人牢房，有些囚犯因为患病，会幻想牢房里有别人，并不断地跟‘空气’说话。拍摄过程中，我们就听到囚犯不停地大声喊叫。精神科狱所的监狱官对此已习以为常。”

《星期二》团队是首个进入本地第一所专为女性罪犯者而设的中途之家采访的制作队，“我们记录‘住户’回归社会前，在中途之家的生活。”

媒体人的非凡之处

《非凡》编导是媒体人，早报问他们，当“媒体人”可有非凡之处？

侯祖威回答说：“媒体人可以接触各行业的人士，聆听他们的生命故事，再深入报道，让这些故事发挥影响力。这是我觉得工作非凡的部分。”梁嘉倪说：“做了这个节目，我觉得媒体人的非凡之处是能让人受访时，暂时放下生活中的一切，娓娓道来自己的人生故事，给予他们一个管道诉说内心深处的话。”

洪丽娇觉得，媒体工作者的非凡之处是站在最前线，掌握第一手信息后，化为文字或影像内容，传达给大众。杨伟强说：“当电视编导必须具备多种‘软技能’才能胜任。比如，必须能写、能导、找资料，也必须对摄影、收音和美感有一定的了解。最重要的是，要有想象力，才能在未开拍前大略构想出节目该怎样呈现，方便安排拍摄内容。”

哈啰! 毛小孩（首播）Hello! Puppy

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.00

全新宠物实境节目，由陶晶莹担任执行长，带领四名星级实习生郭书瑶、许富凯、曹佑宁及黄伟晋，以独特的视角走进毛小孩的世界。

整你的人生（大结局）

8频道 晚上9.00

舍得决定把之前私吞的物品都捐出去，主办慈善义卖会，但因为他的欺骗行为，受到一些来宾的杯葛。舍得以真诚的态度感动他们，最终慈善义卖非常成功。许多人找舍得帮忙断舍离，要求他重开“甩你吗”。

宏观设计第20季 Grand Designs S20

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255）晚上9.15

主持人Kevin McCloud追踪英国最具野心的自力建案，看这些勇敢无畏的人们打算怎么设计并建造自己的梦想家园。