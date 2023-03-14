“茄子蛋”惊传解散 钱财疑为争端关键

（台北讯）成军10年的金曲乐团“茄子蛋”，去年才经历主唱阿斌疑似倒嗓和死亡恐吓威胁等风波，如今再度传出乐团解散，3名成员将各自单飞传闻，而且争端的关键是为了钱！

去年10月“茄子蛋”就传出主唱阿斌声带出状况又收死亡威胁，爆恐将解散。当时成员阿德出席公开场合时，否认拆伙之说：“阿斌受伤需要休息，大家没有感到不开心，本来就有休息的心理准备，目前就是放个假，努力精进自己”，但未设定回归时程。

据《镜周刊》报道，“茄子蛋”三名团员阿斌、阿德与阿任，成团至今已超过10年，三人都有着革命情感。不过因为身边的工作人员大都是团员的女友，陪着“茄子蛋”一起成长到走红，获得金曲奖后的他们人气大涨，酬劳与活动价码也已调涨至一场活动约200万（约8万8500新元），因此爆出三人对于酬劳分配有了争议，即使这不是团员的本意，但身边的伴侣则会有意见。钱方面乔不拢也让“茄子蛋”解散的消息在圈内传得沸沸扬扬。

【更新】“茄子蛋”团队针对传闻发声明：“团队确实每年都会进行财务评估讨论，毕竟自己开工作室，一切财源都要精细审视、打算，并不如外界所传因为‘’酬劳分配不均’导致拆伙，报道中还提到关于‘家人’、‘另一半’、‘经纪人回复’等内容，皆未经过团队任何一人证实。”团队也强调“茄子蛋”只是暂时休息，并没有解散。