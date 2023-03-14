参与杨紫琼“封后”电影 柯文炳：乐当活布景

对演戏抱有高度热忱，本地演技派男星柯文炳参与《天马行空》拍摄，当妇产科医生为杨紫琼“接生”。他笑说：即使只当活布景，我也乐于尝试！

本地名导演邱金海说起最难忘的演员，曾点名柯文炳（Koh Boon Pin），柯文炳参与他操刀的《面薄仔》演出，演技极富爆发力。邱导忆述，两人拍摄期间，还在无数夜晚边喝酒边创作角色。

柯文炳是本地出色的舞台剧、电影演员，也曾在《海峡时报》当了10年记者。但可能不太多人知道，他这几年一直在洛杉矶当演员，而且参与了奥斯卡最佳影片《天马行空》的演出！

在片中，他饰演妇产科医生，与巨星杨紫琼有对手戏。

《天》在昨天圆满举行的第95届奥斯卡颁奖典礼中勇夺七项大奖，包括最佳导演、最佳影片、最佳男女配角、最佳原创剧本、最佳剪辑，当中华裔女星杨紫琼更一跃成为近百年来首个在奥斯卡殿堂上夺魁的华裔女星。

参与演出的柯文炳登时成了“奥斯卡电影”的一员，他笑说：“我非常高兴能参与这部缔造多项辉煌纪录的奥斯卡影片。”

会讲广东话 抢到台词

记者今早联系身在洛杉矶的文炳，他为人谦和，受访时告诉《新明日报》：“2017年夏天开始，我一直在洛杉矶当演员，因为儿子长大了，我决定去好莱坞闯一闯，也因为非常喜欢在片场工作，有时我会选择成为背景演员，即使没有台词，纯粹是为了参与拍摄，也观摩演员演出、碰触电影的幕后花絮。”

文炳认为好莱坞演艺圈发展前景长远，他也获得了不错的演出机会。

在《天马行空》中，他自谦是“背景演员”，原本没有台词。

“当我们三个背景演员被带去拍摄一个场景时，发现杨紫琼正在拍摄分娩场面，剧组问我们三人谁会讲广东话，我举手，所以，我在拍摄现场就成了有台词的演员。”

抱着摄影机 接生戏靠想象

柯文炳为杨紫琼“接生”片段。（截图：受访者提供）

记者问他，在拍摄过程中当妇产科医生，有没有发生什么有趣的事。

他幽默地说：“我得接生杨紫琼的‘宝贝’，将她的女儿拉出来。拍摄时，女儿实际上是摄像机！”——也难为了文炳，在摄影机面前得努力想象如何为杨紫琼“接生”。

问起对杨紫琼的印象，文炳表示：“她拍生孩子的戏时素颜出镜，还是那么漂亮！”

对于《天》获奖，文炳分析：“这部电影以意想不到的方式向电影制作致敬，但从本质上讲，它是一部以多维度方式讲述感情的电影，感情不分种族和信仰，所以能引起很多人的共鸣。”

文炳认为，杨紫琼得奖，与幕后工作人员的完美合作、火花碰撞不无关系，他赞叹导演深具远见。

被问起会否回新接拍戏剧，文炳坦承本来有，但因为档期冲突，未能接下项目。

《天》放映至今 票房逾130万

《天马行空》自去年放映至今年，票房逾130万！

这部为华裔明星创下历史性纪录的电影，从去年3月24日开始放映，直至7月27日；之后，又从8月4日至11月23日重映，自奥斯卡入围名单出炉，本地mm2再次于今年2月23日重映，放映期断断续续长达249天，至今吸金130万，堪称“长命”奥斯卡电影。