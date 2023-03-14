为拍《龙马精神》成龙推迟膝手术

68岁影坛巨星成龙为拍《龙马精神》延迟膝盖手术，还打了9针消炎止痛。这部新片将于4月13日在本地放映。

成龙拍《龙》时原本要入院动膝盖手术，但为了拍电影，他推迟了膝盖手术的日子，打九针封闭进组！“封闭针”是包含麻药和激素的混合药剂，可局部消炎镇痛。

银幕背后，这名巨星全力做“跑、跳、摔”各种动作，充分展现了“龙马精神”，但也使原本有半年止痛效果的封闭在短短20天就消耗完。

导演杨子在《龙》制作特辑里说，成龙在片中饰演一名落魄武行，一场打斗戏中差点从二楼跌落，骑马戏摔下马又差点被马踢到，蹭墙的戏份被钉子扎出血。但成龙似乎早习以为常，还说：“我没有在拼，我只是做我该做的。只要戏好，牺牲一点也无所谓！”

26岁的郭麒麟是相声大师郭德纲长子，凭《赘婿》一炮而红，在新片《龙马精神》中除了与身为女主角的谋女郎刘浩存谈情说爱，也备受肢体考验，年轻却受痛风问题困扰的郭麒麟，得苦学武艺，包括扎马步。《龙》中，他扎了20次马步，从天亮拍到傍晚！

掉泪戏靠刘浩存眼神相助

虽说男儿有泪不轻弹，但成龙拍掉泪场景时，因拍摄环境无法集中精神。谋女郎刘浩存发现后，主动跑上前，用眼神帮大哥酝酿情绪，十分贴心！

《龙》将于4月13日登陆狮城，崭新演员组合，令人期待。