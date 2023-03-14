捧红陈昭荣秦杨等 《霹雳火》编剧郑文华癌逝

（台北讯）经典台湾本土剧《台湾霹雳火》和《台湾龙卷风》编剧郑文华罹患咽喉癌多年，于去年12月辞世，享寿65岁。郑文华风格独具，剧本里呛声、变态和复仇样样来，当年捧红陈昭荣、苗可丽、秦杨和江国宾等，还曾写出丁国琳和张凤书Face off（变脸）等经典桥段。

2月10日是郑文华百日，遗孀媛媛（邢宇凌）透露，郑文华即使在与病魔对抗期间仍不忘创作，甚至持续构思故事，展现强大生命力，她也谢谢观众至今还记得郑文华。

郑文华写的剧突破当年8点档乡土戏格局，风头不时盖过老大哥民视。他让演员撂英文、搞商战，各种跌破眼镜的桥段至今仍被抄袭延用，影响力不言可喻。他不只力捧一线明星，对小咖演员一样情有独钟，只要他愿意，就可以捧成一线，演员各显神通想讨好他。

当年与 陈昭荣结下樑子

郑文华最为人津津乐道的莫过于力捧秦杨，让他红透台湾半边天，名利双收，却也让男主角陈昭荣被边缘化，双方因此结下樑子，但几年前已前嫌尽释。而秦杨则因此长期活在“刘文聪”的角色里，大起大落，至今仍走不出来。

《台湾霹雳火》长达285集，曾创下13%超高收视纪录，该时段广告更吸引广告主争相采购，观众入戏程度极深，甚至曾打爆三立电视台的电话，更被评为最经典的必看台剧，像是秦杨的刘文聪“送你一罐汽油和一支番仔火（火柴）”、“我不甲意（喜欢）输的感觉”等，至今网路引用度依旧极高。该剧2023年全集放在YouTube上，即使过了20年，依旧创下980万次总观看量，1.3亿次曝光的纪录。