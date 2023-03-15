顾宝明逝世一年 嫩妻被前妻女儿控侵占财产

（台北讯）资深男星顾宝明2022年3月19日因心肺衰竭离世，享寿72岁。逝世即将满一年，星期三（15日）却爆出与前妻所生的长女告小她7岁后母的争产官司。

顾宝明2022年3月19日因心肺衰竭逝世，享寿72岁。他一生有三段婚姻，第一段婚姻与妻子生下长女顾乃玠，只维持5年以离婚收场；与第二任妻子生下儿子顾佑宗。顾宝明55岁时与小他33岁的第三任妻子陈燕青闪婚，无子女，夫妻一起生活近20年。

据《镜周刊》报道，知情人士透露，顾宝明2022年2月因髋骨关节手术，天天赴新店耕莘医院复健，为了就诊方便与陈燕青在医院附近租屋。同年3月18日顾宝明身体不适紧急赴该医院救治，却不幸在隔日因十二指肠溃疡，失血过多，导致心肺衰竭猝逝。

顾宝明的儿女指责是后母没照顾好父亲，筹办丧礼过程中，顾乃玠与陈燕青更是意见不合，甚至爆发肢体冲突，当时被亲友拉开制止，才未闹大。

知情人士透露，顾宝明离世后，长女顾乃玠向国税局调阅父亲的财产清册，发现后母陈燕青在父亲死后10天内，火速将顾宝明的700万元（约30万新元）定存、200万元（约8万7000新元）活存、三档股票及数万元人民币等合约1100万元（约48万新元）资产，转进自己的帐户。陈燕青表示财产是夫妻共有，让顾乃玠无法接受，因而对后母提出侵占、伪造文书等告诉。对此，顾乃玠表示，“已经进入司法程序，只是家务事，不方便透露太多。”

顾宝明活跃演艺圈数十年，演过不少经典角色。（互联网）

顾宝明年轻时加入华视演员训练班，1976年参与舞台剧演出，后来在华视综艺节目《综艺100》参与短剧演出而闯出名声，曾获颁金马奖及金钟奖。2007年曾参与中国大陆和香港联合投资制作电影《投名状》演出，同年在台湾偶像剧《公主小妹》饰演爷爷皇甫雄一角，表演生动。他2017年也曾参与电视剧《樱桃小丸子》真人版饰演爷爷樱友藏角色。2018年后因罹患自律神经失调而减少演出。