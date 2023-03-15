相隔20年再合作《金手指》 梁朝伟刘德华互戴高帽

（综合讯）刘德华、梁朝伟继《无间道》后相隔20年再于庄文强执导的电影《金手指》中合作，宣传片中见饰演反派的伟仔露出奸笑之余更被打到受伤。

对于相隔20年再合作，刘德华与梁朝伟受访时异口同声地说，对方成熟了不少。梁朝伟指每次和刘德华合作都会留下难忘的回忆，皆因两人由《鹿鼎记》合作到《无间道》：“每次华仔都有让我难忘的事， 这次正邪调转，我做反派，是名老千、枭雄、诈骗案主脑人物，戏中还被打到受伤！”

角色又对立 盼下次站同阵线

刘德华则笑言梁朝伟从影后大部份都演好人角色，这次饰演的角色，在他的世界中也不觉得自己是坏人，梁朝伟则指角色只是利用制度的漏洞去赚钱。

提到两人于电影中的角色经常对立，问到下次有机会合作是否想在同一阵线？他们即说：“也可以。”

不刻意追求奥斯卡

杨紫琼荣获奥斯卡影后殊荣，梁朝伟说︰“她每次得奖都会通知我，这次她未致电我，我已传短讯恭喜她。”被问到会否以奥斯卡影帝为目标，他说︰“拍戏讲缘分，不会刻意计划，要发生就会发生。”刘德华也说会随遇而安。

另外，梁朝伟也说，无意效法刘德华做监制，称很享受演员岗位，但因突然想多休息一年，已推掉拍摄Netflix剧集的工作。

蔡卓妍（阿Sa）也有参演这部剧，她表示能够跟两位影帝合作好开心，问到可有被两人电晕？阿Sa则笑指尽量不去想。至于是否在两位影帝偷师？梁朝伟即笑说：“学到迟到、偷鸡、跟导演顶嘴。”