删杨紫琼激励女性感言 韩电视台SBS陷“仇女争议”

（综合讯）马来西亚女星杨紫琼星期一（3月13日）以《天马行空》夺得奥斯卡影后，在台上领奖后发表感言，以自身经历鼓励女性不要放弃梦想，却遭韩国SBS电视台删减，引爆网友不满，炮轰该电视台“仇女心态”，对此该电视台也出面回应此争议。

根据韩国媒体《Newsen》，杨紫琼在台上以真挚的情感告诉像她一样的女孩、男孩们梦真的会成真，“还有女士们，不要让任何人对你说，你过了黄金期，绝对不要放弃”。

不料，正在做直播的韩国SBS电视台直接剪掉杨紫琼提到的主语“女士们”，标题也仅写下“这是希望与可能性的象征，不要让任何人对你说，你过了黄金期，绝对不要放弃”，但也在进行直播的的其他韩国电视台KBS、MBC等电视台及韩媒体《朝鲜日报》、《韩联社》等新闻机构如实报道，故SBS电视台的举措引来不少网友质疑，炮轰该台“仇女心态”，更用到其官网布告栏上投诉。

也有网友将SBS的新闻截图画面上传到推特、theqoo论坛、微博上讨论，表示SBS刻意删减杨紫琼的感言是仇女行为，对此，《首尔新闻》与《Newsen》两家媒体皆以该争议询问SBS，皆未获得回应，更称不会对此有评论。

《首尔新闻》在报道中称，SBS相关人士向Newsen解释，由于“不要让任何人对你说，你过了黄金时期，绝对不要放弃”这句话不一定只针对女性，“所以才删除女性这个单字”。

新科影后关注女性不平等歧视

根据报道，《纽约时报》当地时间13日刊登杨紫琼的专栏文章，内容希望能以她获奖的契机，将全球的关注转移到女性问题上，也敦促国际关注女性不平等及歧视的问题。杨紫琼曾提及土耳其强震勾起她八年前在尼泊尔遇到地震的回忆，灾难发生后，原本受歧视的团体诸如低收入户或女性，都是最后才得到外部支援，“女孩是最后一个回到学校”，且灾难发生后女性遭受性暴力的风险激增。