亲解露点真相 《黑暗荣耀2》空姐：我就等今天

(综合讯）Netflix原创韩剧《黑暗荣耀》第二部3月10日上线第一天就登上Netflix全球非英语节目季军。剧中饰演霸凌五人帮空姐的车珠英（Cha Joo-young）全裸露点画面引起热议，观众纷纷猜测到底是特效还是替身。

车珠英星期三（15日）接受韩媒访问解密，她笑说：“我就等今天！我和编剧、导演做了很多沟通，在成为惠程（角色名称）那刻起，已有裸露桥段，我认为是必要的戏份。”

车珠英诠释的空姐崔惠程在五人帮中地位最低，但她为了全宰寯（朴成勋饰）跟朴妍珍（林知衍饰）翻脸。剧中，宰寯和惠程同居，朴妍珍到宰寯的家，看到只穿一件衬衫的惠程，呛声：“这是我买给他的，你搞清楚再穿！”惠程当场脱掉衬衫还妍珍洩愤，露出傲人双峰，惊呆不少观众。眼尖的网民还发现，片尾字幕出现“惠程替身李度妍（音译）”，推测全裸戏可能不是车珠英亲自上阵。

“惠程裸露戏”连日在网上引起讨论，车珠英受访时透露：“惠程接受过隆乳手术的角色，因为我没有，大家好奇的部分确实是透过CG（电脑特效）处理。”不过她话锋一转，暧昧表示：“要说没脱的话，我的身体都呈现出来了，虽然听起来有点模糊不明，但我想明确点出这点。”

车珠英解释：“现场备有替身，CG也准备了，我也做好准备。我全心全力投入后半部，必要的部分是使用我的画面。”她接着说，“鸳鸯浴背部入镜是用替身没错，大家好奇的衬衫戏是我的身体与CG特效做结合。”

至于拍裸露戏是否有压力？车珠英坦言：“不是没有负担，但从选角开始就做好准备，也放下很多。”她看到剧本没有丝毫犹豫，“这场戏完成了惠程这个角色，她从未赢过朋友们，至少在脱掉衣服的那刻，惠程并不羡慕别人，我觉得惠程那场戏很帅气”。