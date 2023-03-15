杜德伟寻求突破 4月底圣淘沙开唱

（本地讯）杜德伟将于4月29日（星期六）首度踏上新加坡圣淘沙名胜世界舞台，为歌迷带来一场华丽极致的视听盛宴。

能歌善舞的杜德伟，在香港乐坛的全盛时期，以带有西方流行R&B曲风的音乐迅速走红。他从唱片的黄金时代走来，在许多人的青春记忆里留下一首首经典歌曲。《脱掉》的狂野不羁，《情人》的甜蜜撩人，《无心伤害》的真情流露；他性感的嗓音充满独特魅力，深深打动人心。

杜德伟在大热综艺《披荆斩棘》中惊艳全场，在30多位哥哥中虽然最年长，但在他身上丝毫看不出岁月的痕迹。他在节目中努力突破自己，不断送上让观众惊艳的舞台表演，赢得观众的支持，最后不仅成团，更登上热搜霸榜。

这次演唱会的歌单，除了歌迷耳熟能详的“杜氏金曲”，杜德伟也将演绎新专辑《起来》中的曲目。他将人生阅历放进歌里，传达“走出舒适圈，Get Up起来”的生活态度，让歌迷感受他不变的音乐初心和灵魂深处的音乐力量。

杜德伟对音乐保持热忱，在舞台上永远呈现出最好的状态，这次除了精心编排曲目，更亲自参与每个环节，包括在舞蹈和服装上都大胆突破，力求让观众享受最极致的视听震撼。

演唱会门票3月16日（星期四）下午2时公开发售。《联合早报》、《优1周》和UFM100.3是演唱会指定宣传媒体。

“杜德伟Get Up起来”世界巡回演唱会新加坡站

日期：4月29日（星期六）

时间：晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅举行

票价：$268、$188、$168、$138、$118、$98（不含$4手续费）

购票：上网sg.bookmyshow.com，或拨打热线65918871