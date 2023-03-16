跨界四语言频道 印度裔网红Das圆明星梦

从网红跨界当艺人，本地印度裔网红Das DD（简称Das）努力完成明星梦，也鼓励其他人不要停止做梦，“我出身普通家庭，一直到30几岁都没有实现什么大梦想，但我还是坚持下来了。”

Das会说中英巫印四种语言，访问时他全程以华语对答如流，让人刮目相看。从小立志当艺人的他过去一年参与8频道的戏剧及节目，2023年3月跨界四个语言的频道，还入围了《红星大奖》的“最佳潜力星”（《刷一刷》）和“最受欢迎潜力星”，成绩不俗。

他开心地说：“对很多人来说这是不太可能的事，但我却获得这样的机会，所以人一定要有梦想，更不要看不起自己的梦想。”有机会参与不同语言频道的节目，也让他多了一种使命感，“我希望不同种族的观众能支持不同语言的本地制作。”

一步步朝梦想迈进

Das出身网络平台Night Owl Cinematics，从网红起步慢慢实现自己的梦想，他经常去试镜，后来终于有机会拍贺岁片《团圆饭》。在为电影宣传的时候，电视台的人发现他能说流利华语，于是找他合作。除了《灵探》《刷一刷》等华文戏剧和节目，他也参与淡米尔戏剧和马来频道的综艺节目。

谈到演出《团圆饭》的契机，他感激导演王国燊的提拔，“之前我参与英语剧‘Future Proof’的演出 ，被监制王国燊（也是《团圆饭》的导演）相中。王导演真的是我的贵人，如果不是他，我不会有后来的各种演出机会。”

感激李国煌教导

拍《团圆饭》让Das有机会与李国煌和朱咪咪合作，他对李国煌的指导铭记于心，“他是一个非常照顾晚辈的艺人，其实我不是他公司的艺人，他并不需要教我，但他会给我意见，让我表现得更好。”

跟朱咪咪合作，让他见识到她的搞笑功力，“我们需要花尽心思去想怎么样比较好笑，但咪咪姐只要一讲台词就很好笑了。”他庆幸自己有机会向这些资深喜剧演员学习，并坦言到现在仍感觉这一切很不真实。

成长环境让他学多种语言

虽然能说四种语言，但Das不认为自己有语言天分，“我很幸运从小有学习语言的环境。我爸爸是马来西亚人，他会说马来话、淡米尔语、英语以及很流利的福建话。我妈妈在新加坡出生，在马来甘榜长大，所以除了淡米尔语她也会马来语和英语。”

很多人都好奇Das是怎么学习不同的语言，他说：“我从来没有正式上课，都是耳濡目染的情况下学会的。比如说我小时候的保姆是华人，所以两三岁就开始接触华语，之后上的幼稚园又只用华文和英文，所以我又有机会学华文。”

因为他会英语、华语和淡米尔语，父母不想他听懂他们的谈话，就会说马来话，“我听不懂就用猜的，渐渐地也学会马来话，后来当兵也结识很多马来族朋友，就天天跟他们说马来话。”

模仿总理视频爆红

冠病疫情期间Das因为一段模仿总理的视频而爆红，连本尊都发简讯称赞他。

2020年4月，李总理在电视上以三种语言宣布实施冠病阻断措施，他每换一种语言发言之前就喝一口水，许多人后来把他用的杯子称为“神奇杯”。Das回忆道：“当时很多人鼓励我模仿总理，我后来在朋友的帮助下写了剧本，然后赶在阻断措施前拍摄。”

视频挂上网后大受欢迎，除了媒体报道，还有部长在社媒分享，“很多银发族很喜欢这个视频，他们后来成了我的粉丝，现在我去巴刹或咖啡店他们都会跟我打招呼。”

最让他自豪的是模仿获得总理肯定，“他发短信说喜欢我的视频，还说希望跟我借杯子！这让我觉得很骄傲，因为被我模仿的对象不但没有觉得被冒犯，还给予肯定。”