何晶：马国人应以杨紫琼为傲 新科金像影后获封“最强继母”

(综合讯)马来西亚女星杨紫琼凭电影《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)夺下第95届奥斯卡最佳女主角奖,成为奥斯卡史上首位亚裔、华人影后。新加坡总理夫人何晶3月15日在脸书贴文转载杨紫琼获得影后的相关报道,并引述一则网民指马来西亚人不应该邀功的新闻,因为杨紫琼和大多数马来西亚人一样,是在离开后才在国际上取得成功和得奖。然而何晶认为,不仅马来西亚人应该为杨紫琼骄傲,女性和亚洲人也都为她感到自豪。更何况在杨紫琼获得奥斯卡奖之前,马国就已经授予她丹斯里的头衔。

电视台SBS将杨紫琼感言中的“女士们”字眼去掉,遭到网民不满。(互联网)

何晶指出,除了作为演员外,杨紫琼在其他方面都做出了贡献。她担任联合国开发计划署全球亲善大使,致力于提高人们对联合国可持续发展目标的认识和支持。她慷慨地为其他慈善事业贡献自己的力量和声音。她通过自己的个人经历向许多人传递了希望和信心,在成功中保持脚踏实地,并成为榜样。“希望她能继续激励更多人,让大家的生活变得更好。”

前夫女儿携生母赴美祝贺

杨紫琼夺奖后获得许多祝贺,她的继女潘楚颖(前夫潘迪生女儿)在社媒晒出多张与杨紫琼庆祝封后的照片,合照中也出现潘迪生的第一任太太杨敏德,不少网民看了都称杨紫琼是“最强继母”。

综合港媒报道,杨紫琼1984年加入香港影坛,首部作品《猫头鹰与小飞象》正是潘迪生的电影公司“德宝电影”的出品,杨、潘两人因此结缘,四年后结婚,可惜只维持了三年婚姻便告终,但二人仍维持良好关系,在潘家仍有一定分量。潘楚颖专程远赴美国祝贺杨紫琼夺奖,更在庆功宴上高兴起舞。

感言遭刻意剪辑,韩电视台被批“仇女”

杨紫琼得奖后在感言中说:“给所有正在看转播、长得像我的小男孩、小女孩,这是希望的象征,美梦会成真。女士们,千万不要让别人对你说,你已过了巅峰。”未料,韩国电视台SBS在相关报道中,将杨紫琼说的“女士们”字眼抹去,遭到网民怒批“仇女”。网民认为杨紫琼的得奖感言是以身为女性身份来激励女性,也可以是激励所有人。

3月14日SBS回应说:“记者的报道想传达的是,作为演员,亚洲女性跨越‘歧视的高墙’获得了成就,绝对没有曲解演员的语义意图,期望大家能理解。”并承诺未来更加慎重处理报道。