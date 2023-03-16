双面女教师 温柔解放真我

蓝色珍妮 Blue Jean（R21）

娱乐性 ★★★☆

艺术性★★★

剧情

珍妮（Rosy McEwen，罗西麦克尤恩饰）过着双重生活。白天，她在学校隐藏真正的自己，扮演社会期望的体育老师角色。夜晚，她做回自己，与一群同志朋友体验想要的生活。

露西哈利迪饰演在学校遭受冤屈的女同志学生。（黄金戏院提供）

有一天珍妮在同志出没的夜店遇到她的学生路易丝（Lucy Halliday ，露西哈利迪饰），两人知道了彼此的秘密。当路易丝在校内遭受冤屈，珍妮无法挺身而出为对方说话，但她因为自责，决定要做出一些改变。

影评

《蓝色珍妮》开场就让大家看到珍妮自己在染头发，手法利落，没一会，一头短发的她帅气逼人。因为职业的关系，她常常是一身运动服，衣着简洁干净，不过现实中她的内心世界一点也不像她的外表，珍妮是很压抑的，因为社会风气并不站在她那边。从政治人物到平民老百姓，他们对同志的态度，还是非常保守，且不友善，所以珍妮的内心是压抑与痛苦的。

从一些小细节，可以看出珍妮十分在意别人的眼光，即使是自己的家人。例如她在家中与同志爱人甜蜜相处时，姐姐突然上门，要把孩子寄放在她的家几天，她显得特别拘谨了，十分担心家人知道自己的性取向。珍妮的性向，与同性恋人的关系，在家人面前是隐晦、躲躲藏藏的。这样的人，注定不会快乐。

基调清淡，配乐舒缓

很多同志题材电影其实会抹黑同性群体，但英国导演Georgia Oakley （乔治娅奥克利）所导的本片绝对不是，处理得不浮夸，即便是同性之间的关系也非常低调内敛。当珍妮被同性伴侣（Kerrie Hayes，克丽海耶斯饰）误会她劈腿女学生，并向她提出分手时，悲痛的珍妮试图解释并挽留，她的话语轻柔，没有丝毫的歇斯底里。影片的剧情虽跳脱不出简陋俗套，不过整体处理胜在温柔。

珍妮的挣扎源头都来自外在，例如为人师表的道德约束。她明知道路易丝是被冤枉的，但担心自己的同志身份被揭穿，无法为学生辩护。珍妮的很多挣扎不是来自她的内心，作为一部同志电影，关于角色的自我认同问题，《蓝》稍显不足。影片的基调是淡淡的，配乐也不徐不疾，很舒服的感觉。

曾演出科幻片《维斯珀》（Vesper）的英国女星罗西外形讨好，有几分酷似好莱坞大明星妮可基曼。她在片中大胆演出床戏，拿捏内心矛盾也可圈可点，凭珍妮角色在英国独立电影奖封后。《蓝色珍妮》在第79届威尼斯电影节入围酷儿狮奖等。（英语对白，不附中文字幕）