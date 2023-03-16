俊男美女马国荒岛抗恶灵

荒岛 Pulau（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

故事：一群年轻人玩游戏打赌，丽丽（梁祖仪饰）、凯特（Amelia Henderson，阿美莉娅·亨德森饰）等输的一方，被逼到一座马来西亚的荒岛过夜。他们不慎破坏古老的咒术封印，以致恶灵脱困肆虐。

短评：马来西亚华人导演由昊执导的马来惊悚片，狂打俊男美女牌，美女在荒岛大秀性感泳装。影片结合神秘、邪术、灵异与惊悚，镜头灵活调度，营造出紧张感。（马来语对白附英文字幕）

如果驴知道 EO（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

《如果驴知道》透过驴子的视角探索欧洲景象。（片商提供）

故事：伊欧原是巡回表演马戏团的驴子，后来它被迫离开，在波兰和意大利交界的乡间跋涉，遭到人类或残酷或温暖的对待，目睹人性的愚蠢和胜利。

短评：84岁波兰名导Jerzy Skolimowski（杰兹·斯科利莫夫斯基）的创作力道不减当年，《如》获得康城影展评审团奖、电影原声带奖，也在2023年奥斯卡竞赛最佳国际电影奖，不过败给德国片《西线无战事》。

电影透过驴子的视角探索现代欧洲的景象，当中有炎凉百态。这头会欣赏日出的驴子，颇特别的。值得一提的是法国影后Isabelle Huppert（伊莎贝雨蓓）化身女伯爵首度与驴对戏。（意法等对白，附英文字幕）

小鬼入侵 Unwelcome（M18）

娱乐性★★★／艺术性★

《小鬼入侵》夫妇对抗爱尔兰古树林里的邪恶小怪物。（片商提供）

故事：玛雅（Hannah John Kamen，汉娜约翰卡门）与杰米（Douglas Booth，道格拉斯布斯）饰演的夫妇为摆脱邪恶入侵者的梦魇，从伦敦搬到宁静的爱尔兰乡村，没想到住家附近古老的树林住着凶残的矮小怪物。

短评：影片从人与人之间的对峙，变成人与异世界怪物的搏斗，从而思考到底是人类还是魔幻空间的敌人更可怕。影片具黑色元素，也有血腥色彩，惊悚氛围到位，但故事情节的起承转合略显生硬。汉娜在片中为了存活，顶着孕肚与敌人搏斗，让人为她捏把冷汗。（英语对白，无中文字幕）

沙赞！众神之怒（PG13）Shazam! Fury of the Gods

期待指数★★★

故事：身为沙赞的比利贝特森和寄养家庭的兄弟姐妹，被赋予众神的力量之后，仍在学习如何兼顾青少年的日常与超级英雄的生活。三名古代女神到地球复仇，试图找回她们在很久以前被偷走的魔法。比利与家人为保护世人，不得不挺身而战。

《沙赞》系列电影的原班人马，包括导演David F. Sandberg（大卫桑德柏格）、饰演沙赞的Zachary Levi（扎克瑞莱维）回归此片。（英语对白，附中文字幕）