72岁“御用皇帝”李龙基将迎娶36岁女友 7套房产已转至她名下

72岁港星李龙基经常在港剧饰演皇帝，被称为“御用皇帝”。两人2021年恋情曝光后越爱越高调，李龙基早前受访时表示会与36岁女友王青霞（Chris Wong）将在今年内完婚，更自爆两人性生活协调。

李龙基透露，关于婚事他要先获得对方父母同意、礼金多少，他先前有打算到中国大陆拜访女方家长，无奈因疫情受阻。他表示，如无意外将在今年低调结婚，只会与亲朋好友吃饭庆祝，不打算摆酒。

据港媒报道，李龙基是“隐形富豪”，在香港和中国大陆共有7个物业，已全数转到太太名下。李龙基过去曾经历投资失利，对财富看的很淡，儿子不需要他的财产，会将所有资产转给Chris，但至今仍未订立遗嘱。

李龙基的女友Chris Wong日前在社媒IG上晒出笔记，更留言写道：“没有不付出的名成利就！”，令不少媒体猜测她报读北京航空航天大学研究生课程（EMBA），学习营销管理。她星期四再次更新IG，晒出毕业证书表示自己早已在2019年完成所有学业。

据悉，Chris画功了得，画艺在圈内有很高的知名度。李龙基之前受访时也曾说女友是飞机工程师，会驾驶小型飞机。李龙基说自己是遥控飞机迷，曾多次代表香港参加比赛，两人喜好相同，有很多共同话题。