杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)拿下第95届奥斯卡金像奖最佳女主角奖,成为首位华人奥斯卡影后,创造历史。

本片在新加坡叫《天马行空》,在其他地方译名也各不相同,包括中国大陆的《瞬息全宇宙》、香港的《奇异女侠玩救宇宙》,以及台湾的《妈的多重宇宙》,都紧扣“多元宇宙”的主题。

杨紫琼从马来西亚一个千金小姐,奋斗成为奥斯卡华人传奇,其中确有“踢爆宇宙”的震撼感。其实她这一路走来,并非凡事通顺,而是历经不断的努力与沉潜!来看她人生走过的三大关。