确定开拍新一季 元老李荣浩退出《好声音》？

浙江卫视的《中国好声音》一季不如一季，尽管去年请来了“天王”刘德华担任“好声音见证人”，但也难掩其草草收官的尴尬境况，根据中国媒体报道，《中国好声音2022》在豆瓣的评分更再度创新低，跌至4.2分。

于是，网上掀起一片呼吁《中国好声音》（简称《好声音》）停办的热议，大部分的网友皆认为《好声音》每一季下来不再“爆款”（即人气高），而且水准越来越参差不齐，质量更备受吐糟。

但是，月前浙江卫视在新一年的招商发布会中，口碑和收视不断下滑的《中国好声音》仍然出现在招商名单中，且也发布了本季拟邀的导师名单，包括那英、周杰伦、陈奕迅、谢霆锋、刘欢和李健等。不过，导师名单却不见“元老级导师”李荣浩。根据报道，李荣浩或因他与《中国好声音》的四年合约已满，因此“退出”节目。

至于担任过两届导师，也捧出两位冠军的李克勤，因今年有演唱会安排，或不会继续担任导师。

网民忧那英再临时退出

从今年的《中国好声音》拟邀的导师名单中，不难发现都是以前的“元老级导师”，像那英、周杰伦、谢霆锋、李健、陈奕迅和刘欢等，若此份名单属实，新一季的《好声音》势必有看头，甚至会挽回低迷的收视。

尽管那英曾是《好声音》的常驻导师，有了她的助阵，节目肯定会有质量的保证，毕竟好几季的《好声音》冠军都来自她的战队。不过，有网友担心，她是否会像2021年的《好声音》那样临时宣布退出，由廖昌永代替呢？

更动播放时间

今年《好声音》的另一变动是，节目的档期将从原有的7月至10月，提前至5月至7月，而播出时间也从原来星期五的黄金档换成星期六的黄金档。

有网友指出，《好声音》的播出时间更动必定影响其热度和讨论度，毕竟星期五的黄金档是最多人收看的时段，但结果是否如此？让我们拭目以待。