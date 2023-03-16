翟思铭勤操肌 欲练出彭于晏身材

翟思铭近日忙于锻炼，希望能练出彭于晏的身材。

翟思铭近来在IG上分享了很多有关健身的视频，还分享了自己准备的健康餐。翟思铭在接受《新明日报》访问时透露，刚开始认真锻炼两个星期左右，“一个星期大概会练四到五次，有空就会去”。

他会开始健身主要是受到了邓伟德、田铭耀和张哲通的启发。他坦言：“我看到他们很卖力地健身，还吃得健康，就觉得我对自己太好了，有一点愧疚，所以打算走出舒适圈，努力锻炼身材。”

想“穿衣显瘦 脱衣有肉”

翟思铭希望能练到像彭于晏拍《激战》电影那时的身材，“穿衣显瘦，脱衣有肉”。

在塑造身型方面，翟思铭最大的挑战是美食。他说：“我真的很爱吃，所以在外面会尽量控制食量。同时，我也很想吃得健康，但每次都很懒惰煮，哈哈，接下来有时间的话我会尽量在家煮。”

在演艺事业上，翟思铭目前正忙拍摄长寿剧《只此一家》，他所饰演的角色马忠义是马惠玲（向云饰）的养子，胸无大志，极为懒散，过着得过且过的人生。

入围红星10大 自觉有点怪

本地娱乐圈盛事《红星大奖2023》即将在下个月9日于滨海湾金沙举行。翟思铭成功入围“10大最受欢迎男艺人”，对此他觉得有点怪。他坦言：“因为朋友都在‘最受欢迎潜力星’的名单里，但我还是很开心，没想到这么多人投票给我，非常感恩。”

借此，他也感谢粉丝每天都很努力地帮他投票。至于如何拉票，“我会找身边的朋友帮忙投票以及发IG限时动态”。

有信心拿下10大吗？翟思铭说：“其实一开始没有信心拿下10大，但后来我觉得真的很多人在帮我投票，所以我希望可以上台感谢他们。”