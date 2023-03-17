汪小菲葛斯齐同框直播“和解” 麻六记酸辣粉挨批“成分不良”

（北京讯）16日，台湾知名狗仔葛斯齐按照预告去到了汪小菲在北京的麻六记餐馆吃饭，并高调开启了直播。不久，汪小菲闻声从公司赶到了店里。见到汪小菲，葛斯齐貌似惊讶，微露尴尬。可是接下来，在外界看来一直是剑拔弩张关系的两人，竟在直播间同框且称兄道弟起来，让吃瓜群众看懵，纷纷问：“是一起炒作吗？”

汪小菲到了店里，说知道葛斯齐在店里直播，就过来看看，也欢迎他来北京，并说要与葛斯齐化干戈为玉帛。葛斯齐看起来有些紧张，不停地笑，连声说“行行行”，然后与汪小菲握手言和。

期间，葛斯齐不止一次问：“不敢想象，你真的是小菲哥吗？”网民则说：“平日一个霸道一个嚣张，怎么全都不见了？”

葛斯齐透露自己和汪小菲私下里通讯过，并且向他表示自己真的没有恶意，他就是一个善良的人，其他的私事我不谈。汪小菲则说那些事都过去了，人无完人，说完后又紧张地强调“我说我自己呢，没说你啊”。

与汪小菲被封“CP” 继续告张兰？

汪小菲称自己挺热爱台北，毕竟在那里生活了10年，也建议葛斯齐有时间多往北京走走。二人越聊越开心，像老朋友一样亲近。葛斯齐赞汪小菲比上镜帅，又说他的手好嫩，最后两人吃同一串糖葫芦强调两岸一家亲，被网民封为“CP”。葛斯齐吃完还说汪小菲吃过的特别好吃，有网民调侃葛斯齐“吃人嘴短”，也有人说：“这场面真是比看相声好笑多了！”

两人聊着聊着突然就下线了，网民猜测是汪小菲请葛斯齐吃大餐去了。

之前，汪小菲被葛斯齐曝出许多隐私，其母张兰又指葛斯齐收汪小菲前妻大S的钱爆料，气得葛斯齐报警喊告诽谤，更限期道歉，所以这回汪葛见面这么客气，网民都说看不懂。

汪小菲曾经为了不让葛斯齐曝光自己和其他女性在一起的照片，发短信求情，还以张兰生病住院为由，要求他不要爆料。网民说，汪小菲对葛斯齐这么客气，应该是还有很多料在葛斯齐手里。不过，据台湾壹苹新闻网报道，葛斯齐见过汪小菲后说：“汪小菲跟他妈不一样，所以我还是告张兰，没有放弃。”

汪小菲（左）与葛斯齐同框吃一串糖葫芦被封“CP”。（视频截图）

麻六记酸辣粉被指“成分有问题”

另一方面，张兰、汪小菲母子所开的麻六记，先前才卷入破产风波，最近又被爆料旗下热卖的酸辣粉，使用的原料不全是其宣传的纯红薯粉，还添加摄取过量可能会影响智力的铵明矾，引起网民热议。

15日是国际消费者日，央视带领中国电子媒体，于各地播出一系列消费乱象调查采访，目的是打击黑心产品，消灭不良厂商。根据《中国食品安全报》报道，10款热销的酸辣粉品牌麻六记、李子柒、邹三和、白家陈记、海底捞、豫道、小龙坎、食族人、嗨吃家、自嗨锅接受检验，麻六记等3种品牌的酸辣粉不是全用红薯粉做的，却对外以红薯粉为卖点，宣称是正宗、地道酸辣粉，其他成分则含糊带过。

不仅如此，麻六记等3种品牌的酸辣粉原料中，都有加入铵明矾（硫酸铝铵），虽可增加光泽和弹性，但易在人体内堆积，摄取过量会影响铁、钙等成分的吸收，导致骨质疏松、贫血和干扰神经细胞的发育；最可怕的是，若在大脑中沉积，易引发老年痴呆、记忆力减退、智力下降等情况。

据悉，中国国家卫计委等5部门联合发布的《关于调整含铝食品添加剂使用规定的公告》，规范硫酸铝钾、硫酸铝铵做为膨松剂可以用于粉丝、粉条生产加工，铝残留量须小于等于200mg/kg。

报道中指出，红薯和木薯虽都是制作淀粉的原料，但完全是不同的物种，纯红薯粉成本较高，木薯淀粉每吨的售价不到800新元，是纯红薯粉的一半，因此有些不肖厂商用木薯淀粉冒充红薯淀粉。

讽刺的是，张兰曾在直播中保证自家的酸辣粉品质优良，还攻击其他不良商家透过贴标签的方式，不顾消费者权利赚快钱。这次报道出炉，可说是被打脸一番，网民不禁留言：“那只能说张兰没少吃”“会不会又说这是大s买的假报告”。