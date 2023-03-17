“一代波神”叶子楣近照流出 56岁穿低胸装被赞优雅

（香港讯）被封“波神始祖”的香港女星叶子楣，当年以36F傲人上围被列为性感女神，更曾一度为它投保35万新元。她1992年和医生男友吕锡照交往后就淡出演艺圈。近日，据港媒报道，有网民在朋友圈分享了和叶子楣的合影，可见56岁的她穿细肩带低胸装，身材维持得宜，皮肤紧致，优雅老去的模样被赞是永远的女神。

叶子楣早年参加亚洲电视训练班出道，1988年约满后加入嘉禾电影公司，凭着三级片《玉蒲团之偷情宝鉴》一炮而红闯出知名度，成为红极一时的性感女神。

香港男星曹查理曾说，叶子楣并非胸大无脑的人，因为知道香港电影没人走波霸形象，她便乐于在作品中标榜出自己的个人特色，并未因此觉得不好意思。

1992年，叶子媚和医生男友吕锡照交往后息影，2018年吕锡照传出搭飞机途中因心脏病发过世。据知因为吕锡照和前妻育有一子，叶子楣才跟吕锡照协议不领证结婚，也不生儿育女。叶子楣受访时曾说，两人刚开始交往两年确实有冲动想结婚，后来觉得麻烦就没去办。她坦言自己不懂得当妈妈，也没那么喜欢小孩，因此也无意催婚，并赞吕锡照做人实在，笑说以前追求她的男人都一张嘴说得口沫横飞，“但他例外，他人很静，又容易害羞。”

据报道，去年传出叶子楣花了615万新元买了新豪宅，可见退休生活衣食无缺。在最新流出的朋友圈照片中，她一张瓜子脸依旧，身材依旧纤瘦，穿着露肩低胸装，站在一群年轻女性中间，依旧美貌出众，港媒也在标题打上“优雅”二字。