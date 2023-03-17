一起入围纽约电视电影节 洪凌看好林慧玲夺视后

“阿姐”林慧玲和洪凌争视后。

《2023纽约电视电影节》（New York Festivals TV & Film Awards 2023）星期四（3月16日）公布入围名单，新传媒艺人“阿姐”林慧玲凭英语剧《Third Rail》和《我的国土》（This Land Is Mine）入围角逐最佳女主角，洪凌则以《你的世界我们懂》获提名角逐视后一奖，她们将与同样凭《Third Rail》入围的洪水仙、港剧《铁拳英雄》的姚子羚、日剧《静雪》川口春奈等展开一场抢夺视后的“生死战”。

林慧玲凭两部英语剧入围角逐最佳女主角，图为《我的国土》里的林慧玲与方展发。 （取自网络）

值得一提的是，两部剧集也入围角逐多个奖项，包括《你》入围“最佳导演”、“最佳主题曲”、“最佳剧本”等；《Third Rail》的王智国、黄超群则角逐“最佳男主角”、“最佳剧本”、“最佳美术指导”、“最佳导演”等奖项。

洪凌接受《新明日报》访问时说，能够获得提名非常激动和高兴，“觉得自己的努力获得肯定。同时，这也是大家很努力完成的作品，觉得没有辜负制作团队。”

对于获奖，洪凌坦言没有信心，但仍抱有一丝希望，不过，她更看好林慧玲获胜，“我一直都很喜欢她，演技非常自然！希望她能得奖。”

虽然洪凌也凭同一角色入围《红星大奖》，但她说没有因这次的入围而增添自己在《红星大奖》获胜的信心，“因为有‘妈妈’碧仁姐在！而且所有入围的前辈们的演技都比我有经验。”

感动《你的世界》 为弱势群体发声

《你的世界我们懂》扬威国际，早前曾入围角逐其他国际奖项，包括《第27届亚洲电视大奖》、《第4届亚洲内容奖》等，而在本地的成绩也十分亮眼，除了荣获去年本地剧收视率第一，同时也在《红星大奖2023》中入围多个重要奖项，此外，剧集也备受关注和讨论，对此，洪凌觉得当演员很有意义，可以通过戏剧帮助弱势群体发声，“在《你》播出后，收到很多特需孩子家人的信息，我真的很感动。”

既然《你的世界》如此受欢迎，洪凌是否期待拍续集？

“如果拍续集没有第一季拍得好，会让观众失望，拍起来会有圧力。而且我认为一部好的作品既然已经成功了，就让那份成功定位在那里吧！”

《新明日报》尝试联络目前在马来西亚拍戏的“阿姐”林慧玲，至星期五（17日）下午截稿仍未回复。