谢霆锋王菲复合九年 愈爱愈痴缠

（香港讯）旧情复燃，小鸟依人伴随在侧，谢霆锋和王菲愈爱愈痴缠。

自从谢霆锋和“天后”王菲复合后，这阵子不时见到两人形影不离，尤其贵为天后的王菲更成了“跟得女友”，陪伴男友谢霆锋走遍大江南北。

日前谢霆锋回港工作，她也伴随在旁，除了在北京机场重演“世纪牵手”之外，两人抵达香港后，王菲更直接进驻“谢宅”，争取时间见面，即便他们星期四（3月16日）双双离开香港回北京，王菲也小鸟依人般寸步不离谢霆锋。

王菲向来就予人爱情至上的感觉，与谢霆锋复合九年愈爱愈痴缠，除了这几天谢霆锋回香港工作，她全程伴在他身旁之外，今年1月中，谢霆锋在社交网分享在中国滑雪的照片，有网民从护目镜倒影中见到疑似王菲的身影，估计她做“跟得女友”，陪男友滑雪兼做摄影师。

毫无怨言 在家守候

这次谢霆锋难得回香港，工作不断，未能时刻陪女友，但王菲毫无怨言，乖乖在家守候男友，绝少出门。

根据香港媒体报道，谢霆锋行程频密，周二（3月14日）出席湾仔《香港国际影视展》的记者会后，再到柴湾影楼进行拍摄工作，之后再到金钟。隔天两人才有机会合体，前往湾仔酒店喝茶，约两小时，离开时两人发现有记者跟踪，车厢内戴口罩的王菲一脸惊讶掩面，之后直返男友的宝云道寓所。

两人回到寓所后，谢霆锋又到西营盘中山纪念公园体育馆练习剑道，约两个小时，王菲唯有静静地在寓所守候谢霆锋回家。

王菲如小鸟依人 两人牵手不回应

星期四谢霆锋和王菲结束这次香港的五天四夜之旅，两人在机场对于记者提问，均没回应，之后直奔贵宾室，王菲依旧如小鸟依人贴近霆锋，期间有望向镜头。而傍晚时分两人抵达北京，出闸后携手离开机场。

另一方面，谢霆锋在《香港国际影视展》出席英皇电影公司举行的新片巡礼，在场边回应和王菲世纪牵手照时，以只谈电影而拒谈，被问及是否会有可能和王菲一起拍电影？他笑着答道：“没有这个可能。”