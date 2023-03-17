正当杨紫琼登上人生巅峰 章子怡如何从巅峰回归“普通”？

（综合讯）杨紫琼凭电影《天马行空》（Everything Everywhere All at Once）当选首位奥斯卡华人影后，被誉为“华人之光”。李连杰、周星驰、吴彦祖、李冰冰、甄子丹等重量级演员纷纷祝贺，唯独和杨紫琼合作过的章子怡迟迟未祝贺。有网民留言讽刺章子怡“没有格局”，觉得章子怡肯定被气到了，现在连装样子都不愿意装了。

其实，章子怡发不发祝福是她的自由，自从闯好莱坞失意后，章子怡便一直在中国发展，而杨紫琼的主要活动地在香港和好莱坞，已经很多年没有交集的两人，根本没必要装作很熟的模样。

当初，章子怡也曾是大名鼎鼎的“国际章”，她与杨紫琼合作《卧虎藏龙》和《艺伎回忆录》（Memoirs Of A Geisha）时，基本焦点都在她身上。章子怡后来凭《艺》成为第一位入围金球奖最佳女主角的华人女演员。

有网民留言，章子怡结婚后，似乎逐渐淡化了事业心，逐渐脱离国际。但这回杨紫琼获奖，她却免不了躺枪，被网民比较一番。

本届奥斯颁奖礼是继2000年《卧虎藏龙》之后，华人再一次成了颁奖礼的主角。两次华人齐聚的奥斯卡颁奖礼，都有杨紫琼的身影。只是当年，没人相信杨紫琼会站上最佳女主的位置，那时候所有人的期待，是初出茅庐、惊艳西方的章子怡。

杨紫琼之年 章子怡变“普通”？

细看杨紫琼和章子怡的演员生涯，分明有很多相似。同样都以打女形象登上国际舞台，同样受到过奥斯卡的青睐。靠着《卧虎藏龙》和《艺伎回忆录》，20来岁的章子怡成为好莱坞新贵，40多岁的杨紫琼稳住了国际影星的地位。

今天，杨紫琼站上了奥斯卡的领奖台，享受自己这么多年打拼积累下的荣耀时，章子怡则略显落寞——她受邀参加巴黎时装周的章子怡，也不再是星光最耀眼的那个。

短短十几年，一人登顶，一人下凡，形势大逆转。让人忍不住好奇，两人的人生轨迹是从什么时候开始朝着不同方向发展的？杨紫琼之年，章子怡变“普通”？

作为华语影视圈花期最长的女艺人，杨紫琼从未停下过演戏的脚步，20岁到61岁，40多年的辛苦打拼终于在今天得到了回报。

杨紫琼获40个奖 章子怡忙4件事

杨紫琼在过去的一年获得了至少40个奖项，而且今年还未结束。章子怡在过去的一年，总结起来大概是4件事：四处会老友、当国内电影节评委、当中央戏剧学院的面试官、创立了一个自己的母婴品牌。

章子怡最近的作品是几年前的电视剧《上阳赋》，因为“演少女”被观众嘲得体无完肤。她的微博，看起来普通得不能再普通。可是当年的她是最不甘心“普通”的女演员。在很长一段时间里，外界把她视为“野心“的代言人，认为她有股不服命运的狠劲，在娱乐圈杀出重围。她怎么会心甘情愿岁月静好？怎么会如此坦然接受自己的普通？

两人之前，走入好莱坞的华语女演员极少且角色单一。被誉为“ 古老象牙中绽放出的红玫瑰” 黄柳霜，60多部影片大多都是饰演屈辱卑微、美艳放荡的华裔女性。章子怡、杨紫琼虽然以“打女”身份出现在好莱坞，却拥有过多个色彩鲜明的女性角色。

比如，从选角到拍摄，巩俐、杨紫琼、章子怡出演关于日本艺伎的故事《艺伎回忆录》，只是当时更多关注点是在两代“谋女郎”的争斗上，很少有人关注到杨紫琼。

章子怡黄金时代开始时 杨紫琼被认为正退居幕后

这是章子怡国际声望的巅峰，那年她还不到25岁，风华正茂，黄金时代才刚刚开始。那时候，没有人将44岁的杨紫琼当作章子怡的对手。甚至多数人都觉得，杨紫琼大概和电影中即将退居幕后的师父一样，指导章子怡如何继续攀登好莱坞。

很多人不知道的是，杨紫琼是扭转好莱坞对东方女性认识的第一人。1997年《新铁金刚之明日帝国》（Tomorrow Never Dies）上映，杨紫琼成了史上最特别的“邦女郎”——她不再是主角占士邦（James Bond）旁边美艳的花瓶，她精明能干，强大且独立，用功夫打败了阴谋家。

一个角色的成功不代表就能在好莱坞拥有自己的角色，两年时间里杨紫琼没有接一部戏。杨紫琼的对手从来不是章子怡，而是好莱坞对东方女演员的偏见。她就一直等着，中间甚至动了做幕后的念头。直到当李安带着《卧虎藏龙》里的俞秀莲敲响她的房门时，她终于看到一道曙光。她对角色用心钻研，连李安都被感动落泪。

同样的，毫无武术功底的章子怡，每天拼命训练，豁出去演戏。李安忍不住感叹：“章子怡是跟我合作过最肯自己学习、最敢吃苦的女演员，我相信这个个性会帮助她征服所有的导演。”

章子怡迷茫 杨紫琼沉默

《时代》周刊2005年度全球100名最有影响的人物里，章子怡赫然在列，题目为《中国送给好莱坞的礼物》。但进入好莱坞并不意味着被好莱坞彻底接纳，章子怡面临的好莱坞比杨紫琼好一些，却没有好太多——她得到了好莱坞的部分认同，却无法打入真正的内部。她依旧努力，她每年一半的时间要待在美国，刻苦学习英语，从只会说“Yes”到可以接受英文采访，成长巨大。然而好莱坞给的角色太平庸，但她也放不下格调完全回到中国市场。她于是产生了长时间的茫然无助。

很长一段时间里，比起演了什么戏，她的消息更多是花边新闻。比如，和好莱坞导演恋爱、因诈捐被央视点名批评。

章子怡锣鼓喧天的这些年里，杨紫琼只是在沉默演戏，演章子怡看不上的“打打杀杀、千篇一律”的戏。10多年里，杨紫琼拍过的电影，五六分的烂片占大多数，很多甚至只是简单客串，一句台词都没有。其中只有过两部作品引发过讨论，一个是《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians），另一个便是《天马行空》。她只是沉默地拍戏，不大肆张扬，却从未退场。

四十多年演艺生涯，杨紫琼就这样一部一部接戏，让自己变得不可代替。在华人演艺圈里，需要会功夫，英语流利，而且敬业好用的演员，杨紫琼是导演们的不二人选。

章子怡巅峰在出道 杨紫琼缓步上巅峰

章子怡出道即巅峰，随后戛然而止；杨紫琼曲线缓，却稳步向上，直至巅峰。

杨紫琼的爸爸是马来西亚的拿督，为她提供了优渥的成长环境。她原本可以做阔太，也可以做大小姐，但她不要，生生靠一双手打成了动作女明星。

章子怡的童年刚好相反，她家境普通，学习舞蹈完全误打误撞——父母看她身体不好，送她去少年宫学习舞蹈以求达到强身健体的目的。因为她长得好看，被舞蹈学校选中，一学就是6年。

所以中戏学习期间，她满心想的都是“不能成为最差的学生”，拍摄《卧虎藏龙》时，比起对角色的钻研，她更怕自己被赶出剧组。所以整个拍摄过程都是不安心的，一直憋着劲儿演，想证明给导演看选她没错。

当杨紫琼庆祝胜利 章子怡平静自在

杨紫琼和章子怡，无疑都是演技很好的优秀演员，但生长环境和性格，让两个人的积极和坚韧，有了不同的面相。两人都积极上进，杨紫琼积极争取，但失败了也有无尽的退路和底气。章子怡则像一个费尽全力、小心翼翼攀爬的普通女孩，失败的结果，她比大众更不能承受。

对杨紫琼来说，演戏早已成了她的生活习惯，每次拍完戏她都说太累了要休息半年，结果很快就会手痒无聊，想要再挑战，希望能再等到一个让她心动的角色。而演戏之于章子怡，更像她的武器，是她向这个世界证明自己的最佳凭证。

但到了如今，章子怡明显变得更加从容和平静，她不再对外界的评价那么在意，从家庭和亲密关系中汲取着人生的养分。比起高调的她，现在低调的章子怡反而是难得的，她远离舆论平静地生活着，反而像是一种自在。

只不过，今天，大家庆祝的是属于杨紫琼式的“胜利”。杨紫琼为大家提供了另一种活法——20岁、30岁、40岁、50岁、60岁，人是可以一直红下去的。