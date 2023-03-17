女儿读错字“学霸”形象翻车 黄磊躺枪挨批“营销过度”

（北京讯）中国知名男星黄磊多年前曾带女儿多多上真人秀《爸爸去哪儿》，让父女都热上一波。17岁的多多近日却成为话题人物，因为她在网上开设教育类公众号《陪你多读书》栏目，专门给小朋友读绘本，最近因为发音出现了很多错误，结果惹来群嘲。

据有看过栏目的网民说，五个女孩子一起分工合作的阅读类公众号，内容是选故事、讲故事、录制视频。多多负责阅读绘本，大家会挑出绘本里的有趣字词进行讲究，带小朋友一起了解文字，学习新词。

近日，多多在栏目中，把防御（yù）读成了防xiè、河堤（dī）念成了河tí、木屑（xiè）读成了木xuè、流淌（tǎng）念成了流shàng等等。

一直以来，多多的兴趣爱好很多，从其母亲孙莉的微博上可以看出，她是个多面手，不但遗传了父母的颜值，而且才华洋溢。比如，她8岁翻译3本英文小说，13岁参加钢琴比赛得大奖，14岁参加话剧演出，16岁自编自导自演拍摄小视频，全英文竞选学校电影社社长等等。多年下来，已经念高二的她在外界眼中成了“学霸”级别。但是，这回视频中的黄多多念错那么多小学生都会念的字，被许多网民说：“错得如此离谱，实属令人意想不到。”

事情发生后，多多很有诚意地承认了自己的过错，但是，有些网民仍不买账。有些人说，多多应该把自己的基本功练好，然后才能去当老师。另一些人则将责任推到黄磊身上，说多多之所以这么频繁地出现在热搜，是因为他的父母都在给他铺好道路，让孩子从小获取关注、习惯聚光灯，将来绝对是要进演艺圈的，“可是营销得太过，热搜上太多，就容易引人不满”。也有人觉得，这是最常见的爹妈炫娃心态，觉得自己苦心栽培出来的孩子确实优秀到不行，不秀出来可惜了。

另一方面，也有觉得多多还没出道，不说她的父母，她就是个普通孩子，希望酸民对一个孩子要手下留情。