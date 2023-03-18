周华健5月20日狮城开唱 在老灵魂灌注新生命

（本地讯）台湾“国民歌王”周华健将带着全新世界巡演“少年侠客”，于5月20日（星期六）在新加坡室内体育馆开唱。演唱会名称“少年侠客”四个字，代表的是周华健走过音乐生涯36年的成长轨迹，更是他豁达爽朗的生活哲学。

出道初期被称作“阳光游子”的周华健，在1990年代唱出了无数经典侠客之声；金庸经典《倚天屠龙记》主题曲《刀剑如梦》、《神雕侠侣》主题曲《天下有情人》、《天龙八部》主题曲《难念的经》，让周华健与“侠客”画上等号。他阳光健康的形象一直以来烙印在人心，让人如沐春风，新专辑《少年》更唱出年过半百对生命的新体悟，让人感受到他对音乐的赤子之心。

展现两面周华健

周华健将生命历练融在专辑《少年》里，许多体会也将搬上大舞台与歌迷分享。他依然是最初那个爱唱歌的男孩，“风雨无阻”“孤枕难眠”地唱着，关心“你现在还好吗”，低语“让我欢喜让我忧”，串起世间的“爱相随”；多少年，他始终“站在全世界的屋顶”静静地存在，是我们身旁不离不弃的“朋友”。

这次演唱会，周华健在老灵魂里灌注新生命，引领观众像翻开一本小说，上卷“侠客行”看新时代的经典武侠，下卷“少年游”听一路至今隽永的好歌绵延；旧歌提炼出新生命，新歌则听见周华健的自身领悟。舞台也将配合上下卷呈现截然不同的设计，将现代武侠奇观与日常的音乐场景交错，展现两面周华健。

门票3月23日公开发售

Live Nation会员（免费注册）可在3月22日（星期三）中午12时至晚上11时59分优先购票，门票3月23日（星期四）中午12时于www.ticketmaster.sg正式公开发售。欲知更多演出详情，可上www.livenation.sg和www.unusual.com.sg，或Live Nation Singapore和Unusual Entertainment官方社交平台查询。

《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和96.3好FM，是演唱会指定宣传媒体。

周华健“少年侠客”世界巡回演唱会－新加坡站

日期：5月20日(星期六)

时间：晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$258、$228、$198、$168、$138、$118

购票：www.ticketmaster.sg、新加坡邮政（SingPost）或拨打订票热线31588588