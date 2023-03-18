《变形金刚》两角色雕像 滨海湾花园展出

变形金刚迷有福了，为配合2023年6月8日好莱坞大片《变形金刚：万兽崛起》（Transformers: Rise Of The Beasts）在本地公映，发行片商联邦影业（UIP）在滨海湾花园的Silver Garden，展出与片中两个角色一般大小的的雕像——擎天柱（Optimus Prime）与擎天圣（Optimus Primal），展出即日起至2023年4月10日。

这两座栩栩如生的雕像拉开了《变形金刚》亚洲站展出的序幕。擎天柱是汽车人的领袖，擎天圣也是电影中的重要角色，野兽形态，是一只银背大猩猩，又被称作猩猩队长。这两个雕像分别高6米和4米。

联邦影业董事经理吴慧芬星期五（3月17日）对《联合早报》说：“200名粉丝出席16日的雕像揭幕礼。”她也透露特地安排两名特别技术师从美国飞到本地装置这两座雕像。

出席雕像揭幕礼的一名粉丝说：“这是擎天柱和擎天圣的完美展出位置，就在花园的标志性擎天树和茂盛的树叶中。作为变形金刚的长期粉丝，亲眼看到这些巨型雕像是梦想成真。”另一粉丝说：“对世界各地的变形金刚迷来说是一种享受，可以看到擎天柱和擎天圣的全尺寸光辉。它们代表了一种文化现象， 几十年来一直吸引着全世界的粉丝。”

《变形金刚：万兽崛起》是《变形金刚》系列的第七部作品，将有新演员、冒险、动作场面和全新的变形金刚品种出现等。本届奥斯卡最佳女主角杨紫琼将为变形金刚中的飞箭勇士配音。飞箭勇士是拥有机械羽毛，会喷火的鹰。