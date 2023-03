杨紫琼封后全网赞 黄秋生逆风质疑“华人之光”：很怪异

马来西亚女星杨紫琼凭《天马行空》(Everything Everywhere All at Once),荣获第95届奥斯卡金像奖影后,成为首位亚裔奥斯卡影后,更被冠上“华人之光”荣衔,轰动全球。不过,黄秋生对此封号却不太能理解,在社媒逆风发言吸引过万人点赞,另有600多人留言讨论。

杨紫琼日前在奥斯卡金像奖赢得最佳女主角奖奖座,一夕成为全世界的焦点,引来“华人之光”之说。黄秋生隔天迅速恭喜杨紫琼获得影后,但几天后又在脸书分享观点:“若一个黑人拿了奥斯卡,一堆黑人出来说是黑人之光,我们会觉得很怪异,因为关黑白什么事?演得好就赢了。但换做华人,欢呼华人之光就顺理成章,好像演得好,但你是华人就不应该享有这一切。”

黄秋生说:“如果是‘光’,只要有机会、有能力、有演技的人,并且懂得英文,未来绝对都有机会大放异彩,谁都别局限自己。”话锋一转,变成激励文。

黄秋生在脸书针对“华人之光”发言。(脸书截图)

他的发文启人反思,引来许多网民留言,多数表示赞同,赞他说得好。也有不少人提出自己的看法,形成正面讨论:

“演得好就赢了?似乎并不如想象中的那么容易。”

“我反而觉得本届奥斯卡种族考量成份不少。”

“这是身份认同,好像阿根廷得世界杯,阿根廷人都会觉得自豪一样!”

“Halle Berry多年前赢了,当时不少美国黑人的确感振奋。”

“好多人都演得好,只是奥斯卡没预留他们一份。黑人已经成功争取做美人鱼、白雪公主,得奖这些事对他们不算是什么光吧?但对华人来讲,第一次有华人得到着个奖,表现得比别人兴奋,也算是人之常情啦!”

“始终她是第一位亚洲女性得奖,是应该值得高兴的。更何况有时奖项是讲天时地利人和的。奖就得一个,好戏之人就大把,得不到奖不代表不好戏吧?”

“若一个黑人得奥斯卡,走一堆黑人出来说黑人之光,我们会觉得好怪异,因为关黑白什么事?演得好就赢的啦。但是换成华人,欢呼华人之光就顺理成章,好像演得好但你是华人就不应该这样。”

“黑人会说他们finally been recognized(终于被认可),即是说自己一向有料,是你们以前歧视不识货,不会说什么黑人之光。”

“这次亚裔得奖就证明了两件事,一是亚裔美国人的确有本事,二是好莱坞终于进化到可以认同亚裔的演技啦!”

“其实只是反映以往好莱坞小圈子咯!”

“我觉得Cate Blanchett演得比杨紫琼好。”

“其实华人得奖少是否因为英文未达标。”

“我从来不看谁是奥斯卡、金马影帝,在电影中演员的演技让影迷产生共鸣,感受到演员角色的情绪变化和情感,这些演员们都是电影之光。”

“整天听到民族尊严四个字,到底一个民族要几没尊严才会整天提这四个字?”

“作为一名人类,我以同为人类的她感到自豪。”

“阁下所讲的就是现在比较“流行”的概念:正向歧视。如果我们赞一个非英语的人英文好好,就是一种正向歧视。得奖者上台常会说“得到这个奖是对他一个肯定”,但年年那么多人做那么多事,值得被肯定的远不止得奖者的数目,没奖没提名其实好多台前幕后工作人员发光。”

“看演技是一个很个人观感的,不是以人种、肤色来衡量,任何国籍或肤色的演员,只要个人演技发挥能牵动评判的心,得奖也只是个人的努力演绎后所散发的闪耀光采。”

“外国重视个体,华人着重群体。所以用“大局为重”去精神施压对好多华人都有效。”

“有时运气都很重要,假如这部戏成龙接来演你猜结果又如何?”

“昙花一现,可能要隔50-70年一部90%亚洲人电影再有机会得7个奖了。”

“说得好。华人的毛病就是不管如何,都要沾光。”

“可惜丢华人脸的要比光多得多。