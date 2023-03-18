杨紫琼封后全网赞 黄秋生逆风质疑“华人之光”：很怪异

马来西亚女星杨紫琼凭《天马行空》（Everything Everywhere All at Once），荣获第95届奥斯卡金像奖影后，成为首位亚裔奥斯卡影后，更被冠上“华人之光”荣衔，轰动全球。不过，黄秋生对此封号却不太能理解，在社媒逆风发言吸引过万人点赞，另有600多人留言讨论。

杨紫琼日前在奥斯卡金像奖赢得最佳女主角奖奖座，一夕成为全世界的焦点，引来“华人之光”之说。黄秋生隔天迅速恭喜杨紫琼获得影后，但几天后又在脸书分享观点：“若一个黑人拿了奥斯卡，一堆黑人出来说是黑人之光，我们会觉得很怪异，因为关黑白什么事？演得好就赢了。但换做华人，欢呼华人之光就顺理成章，好像演得好，但你是华人就不应该享有这一切。”

黄秋生说：“如果是‘光’，只要有机会、有能力、有演技的人，并且懂得英文，未来绝对都有机会大放异彩，谁都别局限自己。”话锋一转，变成激励文。

黄秋生在脸书针对“华人之光”发言。（脸书截图）

他的发文启人反思，引来许多网民留言，多数表示赞同，赞他说得好。也有不少人提出自己的看法，形成正面讨论：

“演得好就赢了？似乎并不如想象中的那么容易。”

“我反而觉得本届奥斯卡种族考量成份不少。”

“这是身份认同，好像阿根廷得世界杯，阿根廷人都会觉得自豪一样！”

“Halle Berry多年前赢了，当时不少美国黑人的确感振奋。”

“好多人都演得好，只是奥斯卡没预留他们一份。黑人已经成功争取做美人鱼、白雪公主，得奖这些事对他们不算是什么光吧？但对华人来讲，第一次有华人得到着个奖，表现得比别人兴奋，也算是人之常情啦！”

“始终她是第一位亚洲女性得奖，是应该值得高兴的。更何况有时奖项是讲天时地利人和的。奖就得一个，好戏之人就大把，得不到奖不代表不好戏吧？”

“若一个黑人得奥斯卡，走一堆黑人出来说黑人之光，我们会觉得好怪异，因为关黑白什么事？演得好就赢的啦。但是换成华人，欢呼华人之光就顺理成章，好像演得好但你是华人就不应该这样。”

“黑人会说他们finally been recognized（终于被认可），即是说自己一向有料，是你们以前歧视不识货，不会说什么黑人之光。”

“这次亚裔得奖就证明了两件事，一是亚裔美国人的确有本事，二是好莱坞终于进化到可以认同亚裔的演技啦!”

“其实只是反映以往好莱坞小圈子咯！”

“我觉得Cate Blanchett演得比杨紫琼好。”

“其实华人得奖少是否因为英文未达标。”

“我从来不看谁是奥斯卡、金马影帝，在电影中演员的演技让影迷产生共鸣，感受到演员角色的情绪变化和情感，这些演员们都是电影之光。”

“整天听到民族尊严四个字，到底一个民族要几没尊严才会整天提这四个字？”

“作为一名人类，我以同为人类的她感到自豪。”

“阁下所讲的就是现在比较“流行”的概念：正向歧视。如果我们赞一个非英语的人英文好好，就是一种正向歧视。得奖者上台常会说“得到这个奖是对他一个肯定”，但年年那么多人做那么多事，值得被肯定的远不止得奖者的数目，没奖没提名其实好多台前幕后工作人员发光。”

“看演技是一个很个人观感的，不是以人种、肤色来衡量，任何国籍或肤色的演员，只要个人演技发挥能牵动评判的心，得奖也只是个人的努力演绎后所散发的闪耀光采。”

“外国重视个体，华人着重群体。所以用“大局为重”去精神施压对好多华人都有效。”

“有时运气都很重要，假如这部戏成龙接来演你猜结果又如何？”

“昙花一现，可能要隔50-70年一部90%亚洲人电影再有机会得7个奖了。”

“说得好。华人的毛病就是不管如何，都要沾光。”

“可惜丢华人脸的要比光多得多。