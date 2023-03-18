“品牌大使”被迪丽热巴抢走 杨颖公开卧室曝露满房奢华

（北京讯）杨颖2022年初宣布与黄晓明离婚，多次传出“世纪复婚”，更有狗仔拍到黄晓明搭车回她的上海住处。她在上海、香港都有过百万新元豪宅，近日拍摄开箱视频，分享卧室的智能床（也称智慧电动床），更有网民眼尖查出惊人价格。

杨颖并未透露新家在何处，仅公开卧室入镜，可见粉色丝质的床单、被套及枕头套。她钻进被窝，用遥控器操控电动床，大赞电动床的睡眠模式有轻微律动，还可以按摩脚部，调整角度。她也常在床上看剧本，还有睡眠侦测纪录可参考等，对新床相当满意。

网民从她在开箱视频的睡衣穿搭，比对出是知名品牌的睡衣套装，要价460新元，手机壳80新元，电动床4000新元，还有真丝全套床罩、被套等售价2000新元。无论是用的、穿的都难掩奢华。

杨颖难得公开睡房。（视频截图）

不久前，杨颖的迪奥（Dior）品牌大使才被抢，抢走的人是人气不输她的迪丽热巴。后者在年初接棒杨颖当中国区品牌大使，迪奥于脸书、推特、Instagram、YouTube、Snapchat、Pinterest六个网站正式官宣，并发布全新手袋广告，设定为版头，风头一时无两。

杨颖打扮简洁率性，时尚演绎获赞。宣传短片由全球顶尖的法国女摄影师Brigitte Lacombe掌镜，如此大阵仗的官宣，可谓史无前例。然而，还是有人指出微博没有正式官宣文，官方IG等海外社交平台都没有宣布而质疑“太草率”，引发热议。