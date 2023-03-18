赖怡伶炮轰医院 网民狠批博眼球

不满本地医院服务素质，本地艺人赖怡伶怒骂院方缺少对病人的基本尊重，反被网民批：“博眼球！”。

艺人赖怡伶日前到本地医院问诊，但她似乎相当不满意医院的服务素质，在星期五（3月17日）连发两条限时动态批评院方，表达不满。

赖怡伶直指该医院缺乏对病人的基本尊重，还公开劝网友们千万别到该医院求诊。赖怡伶直接写道：“真的越想越生气！这件根本是工厂模式！我们是人！不是机器！”字里行间语气相当激动。

赖怡伶没有直接透露医院名字，但却为医院名字打马赛克，让网友看后明显知道是哪家医院。她也在帖文中直言该医院空有光鲜的表面，顶着医院的名气自以为是，还强调医院：“不平凡的收费、超没礼貌的服务，太失望了！”

针对赖怡伶的控诉，网民的态度一面倒，不少网民狠批赖怡伶。有网友因此开始攻击赖怡伶，指她是想“制造新闻博眼球！”，还有网友甚至骂她：“没有素质”、“脾气还不会收敛”等等，有网友也提起她身为艺人应该以身作则，似乎不认同她公开骂医院的行为。评论区陷入一片骂声，有网民出面缓颊表示对事不对人，认为艺人也有资格发泄情绪，表示自己也曾遭到过没素质的服务。

针对在社媒上的言论，《新明日报》星期六（18日）早上尝试联络赖怡伶，赖怡伶透过经纪人表示不愿置评。