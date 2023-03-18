《声生不息·宝岛季》 杨宗纬被酸唱歌难听

《声生不息·宝岛季》（简称《宝岛季》）登场，张信哲、那英、张韶涵等担任常驻歌手，台湾歌手杨宗纬被谯唱歌难听，粉丝出面护航，登上热搜。

湖南卫视和芒果TV继去年的《声生不息·港乐季》后，今年再接再厉，联手炮制了《声生不息·宝岛季》，邀请了张信哲、那英、杨宗纬、张韶涵等担任常驻歌手，以及一批两岸青年歌手以“飞行”形式参与，为观众演绎不同年代的台湾歌曲。节目设长沙主会场和台湾分会场，“串讲人”柳翰雅（阿雅）、“金曲分享人”王伟忠作为台湾分会场嘉宾，与中国主会场主持人何炅一同开启宝岛“音乐之旅”。

《宝岛季》星期四（3月16日）率先在芒果TV登场，星期五（17日）晚上则在湖南卫视正式启播，节目开场由台湾知名民谣歌手胡德夫在台湾日月潭和中国湖南卫视的演播厅内与那英隔空演唱《橄榄树》，之后，是杨宗纬和马嘉祺分别演唱罗大佑的作品《鹿港小镇》及《你的样子》等。

当中，以杨宗纬演唱《鹿港小镇》网路讨论度最高，根据中国媒体报道，小粉红对杨宗纬演绎《鹿港小镇》不买单，狠酸“倒嗓很严重”，而另一派网友护航则认为“他就是这种风格啊”，更开呛小粉红“说难听的网友赶快去挂耳科检查一下”，意外掀起掀起两方论战，也登上热搜。

《宝岛季》刚开播，杨宗纬的演绎引起议论，而备受各方瞩目，间接为节目造势，相信之后的演出必定会让中台网友关注。

累计播放量超1亿

《声生不息·宝岛季》星期四晚上率先在芒果TV播出，据中国媒体报道，截至星期五，该串流平台累计播放量超1亿，打响了第一炮。有网友说，节目让观众直观感受音乐魅力，动人的传唱使两岸感情更加紧密相连。

《声生不息·宝岛季》可在湖南卫视或芒果TV收看。

借助新科技 两地歌手连线

和《港乐季》不同的是，《宝岛季》分长沙主会场和台湾分会场，借助新媒体传播技术，让两地歌手进行歌曲共唱和实时连线。节目还设置文化街采环节，展现两岸青年对音乐表达、生活娱乐、文艺创作的看法。

首集就看到台湾会场设在日月潭，“串讲人”是柳翰雅（阿雅），而“金曲分享人”是王伟忠，知名民谣歌手胡德夫和那英隔空合唱《橄榄树》，台湾分场也请来了动力火车演唱《娜鲁湾情歌》，画面上让人耳目一新，歌曲方面也勾起了不同代人的不同回忆，以及亲切感。

就像胡德夫说希望通过节目让两岸歌手相互激荡。“这桥面会越来越宽，浪声会越来越大，我们就是海洋，生生不息。