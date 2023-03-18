李心洁后妈与孕期艰辛全纪录 6岁孪生儿新片罕曝光

（综合讯）马来西亚籍金马影后李心洁首次执导《孩子，你好吗？》小黄花一叶系列纪录片，以“爱”的视角为出发点，探讨家庭关系和亲子教育模式，以及父母、教育者与孩子间爱的互动交流，更难得曝光6岁双胞胎儿子的模样。

《孩》是由李心洁及艺人好友们创立的小黄花基金所拍摄，李心洁不仅担任全系列监制，更首度担任导演，全程亲力亲为，就为了献给全天下父母四篇章“爱．学会”分享书。

李心洁兼任其中《我的名字叫李心洁》的主角，分享自己的生命故事，包含演艺事业的开展，年纪轻轻就成继母，忙演艺事业还尽心尽力照顾继女，而后走入婚姻辛苦怀胎产下双胞胎儿子。此外，进产房生产过程，以及可爱的双胞胎儿子也入镜，亲子间日常互动全收录。

《我》由曾以电影《分贝人生》入围金马奖最佳新导演的陈胜吉执导，李心洁分享教育理念及家庭生活，让外界更加了解女神退下明星光环后最真实的样貌。她带着大家回到她成长的家乡吉打州，追忆她儿时那段拥抱大自然和快乐嬉戏的童年，回忆起人生第一个舞台是篮球场上的乒乓桌。她踩上去开始对老师同学们说故事，如同开启了她的演艺事业起点，“是这个乒乓桌，成就现在的我。”

回到母校，进到教室里与年轻的学弟妹互动，让她回想起离开离乡打拼事业的自己，忍不住流泪，直呼：“天啊！好像看到当年的自己，太感动了！”以为已经模糊的成长记忆还在心里，仍然很清晰，也深刻影响着她的人生。

李心洁在片中也回顾她从20多岁把继女带在身边照顾，结婚后年届40岁怀孕生下两个双胞胎儿子的心路历程。孕期过程相当艰辛，后期她连走路都有点困难，几乎躺床待产。纪录片中还有导演老公彭顺陪产，纪录下李心洁进产房直至生产过程，以及初次见到双胞胎儿子流下感动眼泪的过程，最真实的一面全收录在纪录片中。她也分享了生命中的苦与乐，还有生活里值得去学习、成长和启发的人事物。

李心洁说，年轻时早当妈妈，当时个性容易急，希望女儿什么事情都做得好，不料女儿8岁的时候就问她：‘妈妈你是不是不快乐？如果你不快乐，那我也会不快乐。’当时就像是一棒让她清醒。“于是我就重新思考什麽是真正的教育？也决定寻找方法，寻找内心的平静和真正的快乐，和小孩的相处用多一些自在的心。”

她坦言是孩子们让她变得更完整，给自已很大的勇气跟动力，成为更完整的人。

彭顺也说李心洁牺牲了好多，当年女朋友身份只有短短几个月，很快就成为了“妈妈”角色，开始照顾年幼的继女，对一个女性很不容易。