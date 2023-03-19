太阳召唤第二季 Shadow and Bone S2

Netflix 已上线

改编自Leigh Bardugo写的“Grishaverse”畅销小说，Jessie Mei Li、Archie Renaux、Freddy Carter及Amita Suman主演的奇幻剧。第二季带来更多友情、爱情、战争和恢弘冒险历程，同时揭开让世界天翻地覆的家族秘密。讲述Kirigan将军带领一大群吓人且看似无敌的影渊怪物和法力惊人的Grisha术士卷土重来，危险程度今非昔比。Alina Starkov决心摧毁影渊，不让Ravka沦为断垣残壁。即使将他击倒的希望渺茫，Alina和Mal仍不放弃，与实力高强的新伙伴结盟，走遍天涯海角，试图找出两只能增强法力的神秘生物。

粮食·能源·水

8频道 晚上10.30

能源驱动着人类的生活和经济，它让我们能够出行、创造和生存。如果没有电源，我们立刻会察觉，室内的电灯会熄灭，风扇或冷气会停止。在这个动荡不安，日趋不稳定的世界，每一个国家都被迫重新思考他们使用能源的方式及能源的出处。天然资源有限的国家，更应该尽快找到解决方案。

代理公司 Agency

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

主演：李宝英、赵成夏、孙娜恩。高雅仁（李宝英饰）是大企业广告代理公司的创意总监，19年来像机器般工作，终于获得成为集团内第一位女高管荣誉。就在她以为事业有所成就时，董事长的女儿以财阀继承人身份出现，准备接任公司高位，一场职场腥风血雨随即展开。