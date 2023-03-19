首演舞台剧就当男主角 苏梽诚：原想当一棵树

苏梽诚第一次演舞台剧就当男主角，他说：“我本来只想当一棵树。”

苏梽诚、董姿彦和刘晋旭领衔主演实践剧场华语爆笑音乐舞台剧《都是当兵惹的祸》，这是入行23年的苏梽诚第一次演舞台剧。他接受《联合早报》电访时说：“演舞台剧是我的bucket list（愿望清单），终于如愿。以前对舞台剧不是很认识，几年前有一次跟Ric（刘晋旭）聊天，我说很钦佩他们这些舞台剧演员，他就说‘很容易的，你也可以’。”

苏梽诚当时问刘晋旭，有没有什么作品需要一棵树在台上走来走去，他可以演，对方回说，树不用演，推出道具就可以了。苏梽诚后来跟实践剧场艺术总监郭践红提到自己有兴趣尝试舞台剧，郭践红说有适合的作品会找他，没想到不久后暴发冠病疫情，实体演出喊卡，苏梽诚也没再去想演出的事。

2022年，苏梽诚惊喜接到郭践红的电话，问他有没有兴趣参与《都是当兵惹的祸》，他跟郭践红说：“你不介意我这个菜鸟，我就试一试。”没想到竟然是演男主角，苏梽诚说：“我的反应当然是‘哇’！我在新传媒演主角，一只手数来还有剩，竟然第一次演舞台剧就当主角，当然开心！”

压力大睡不好

这部作品的故事背景是古代，讲述貌美如花的梅英（董姿彦饰）嫁给了一穷二白的秋胡（苏梽诚饰），新婚隔天，秋胡就被抓去当兵，留下梅英和婆婆两人相依为命。10年后，升了官的秋胡衣锦还乡，这对“一夜夫妻”发生许多爆笑的事情。

谈到演电视剧和舞台剧的不同，苏梽诚说：“舞台剧对我来说是新奇的，但演员在台上做的和在电视上做的，基本上是一样的，就是了解角色和塑造角色。不过电视剧是跳拍，舞台剧则是从头到尾，比较有连贯性。还有电视剧的台词可以稍有修改，只要意思没变，因为是之后才上字幕，但舞台剧是同步字幕，所以台词不能改。”

除了第一次演舞台剧，苏梽诚也是第一次演古装剧，他笑说：“我以为会像陆小凤那样有刘海，有长发，飘逸的感觉，结果是一个发髻。”

他还透露须要唱歌跳舞和练习身段，“可能给自己的要求太高，结果压力很大，睡不好。每天跟自己说，享受过程，不要想太多，后来听到一个舞台剧演员的podcast（播客），他们分享说每一场演出都会有状况，但还是要享受过程，也要互相帮忙，我真的要多学习。”

请两个月无薪假

为了这次演出，苏梽诚向新传媒请了两个月无薪假期。他要保持良好的身体状况，于是少吃油炸食物，也暂时不做喜爱的骑脚踏车运动，就怕万一跌伤，影响演出。

苏梽诚分享一件让他暖心的事，就是第一天去彩排时，10岁女儿发了一个语音给他说：“爸爸，我要你好好享受，去交朋友，完成这个清单。”他听了，瞬间泛泪。

《都是当兵惹的祸》3月30日至4月16日在戏剧中心剧院上演，购票可上网practice.bigtix.io/events/dangbing。