李安丧母 失去最大后盾之一

（台湾讯）国际知名导演李安的母亲李杨思庄逝世，享寿97岁。李安与弟弟李岗以及两个姐姐李文、李人星期六（3月18日）在台湾《联合报》头版刊登讣闻：“我们亲爱的母亲，李杨思庄已于民国112年3月7日安详告别幸福人生。享耆寿97岁并于3月13日圆满火化，亲友隔日于台南老家以简约基督教仪式追思。特此敬告诸亲友。”

李安透过助理李良山回应：“谢谢关心，已回纽约了。”

李母是李安最大的后盾之一。李安征战奥斯卡时，李母会坐在电视机前应援，见证儿子光荣时刻。她回忆李安小时候就对电影感到好奇，希望台湾电影能更进步，她当时随口跟李安说：“等你将来去做吧！”想不到成年后的李安真的成为奥斯卡大导演，李母欣慰地说：“他可能把这句话记在心上。”

李安低调回台奔丧

68岁李安长期在国外工作，每次回台湾行程满满仍会抽空探望母亲，帮母亲庆生时他和李岗还会行跪拜礼。他在2021年时给自己放了一段长假回家乡陪母亲，一家人还一起过了农历新年。

导演李岗透露李母3月13日在台北荣总离世，当时已是第二次病危通知，家人都陪在身边，“李安虽当下在美国赶不回来，但隔天立刻回台奔丧。”

李岗也说，李母走的时候很安详，不能说是喜丧，但他们很平静。母亲与他在台北一起生活20几年，他在母亲过世后将她带回台南老家，邀请几个常与妈妈相约打球的朋友、至亲，简单以基督教仪式悼念。