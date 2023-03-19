83岁云昌凑无三高 “五不”养生秘诀

参演国产片《芽笼》当失智症老人，83岁甘草演员云昌凑私下庆幸无三高，畅谈“五不”养生秘诀！

在本地导演邝子君掌镜的新片《芽笼》中，云昌凑饰演一名失智症老人，与“儿子”李国煌相依为命，一次误杀了大耳窿，父子偕同逃亡，云昌凑将失智症老人半懵懂半清醒的角色拿捏得不愠不火，片中常惦记着儿子爱吃豆花，演技讨喜出众。

医生赞“壮如水牛”

云昌凑刚度过83岁生日。（受访者提供）

人生七十古来稀，现实中刚度过83岁生日的昌凑叔一年做三次体检，由于无三高，体检指数正常，医生赞他“壮如水牛”。记者星期六（3月18日）联系昌凑叔，他透露五大养生之道：“不烟、不酒、不熬夜、不吃油腻食物、不要吃得太饱！”

昌凑叔目前仍在工作，他自嘲：“我不能闲下来，就是一个劳碌命！”有空挡他还参与演戏，《芽笼》被邝导看中，他就去拍，笑说：“这几十年来没有什么角色会难倒我，唯一的难度是《芽笼》都从晚上7点拍摄，拍到天亮7点。”

称《芽笼》是“写生电影”

老人家通常不能挨夜，但昌凑叔非常敬业，配合拍摄需求，没有丝毫怨言。

“《芽笼》在我眼中就是一部‘写生电影’，拍摄手法与风格与一般新加坡电影很不一样。”昌凑叔说，“芽笼”一带多风月场所，但也不宜过度渲染，邝导的分寸拿捏得恰到好处，点到为止。

他说：“我看了两次，是很不错的戏！”

《芽笼》已是昌凑叔拍的第九部电影，他曾与狄波拉、陈惠敏、卢海鹏合作过港片《走得快好世界》，之后陆续拍了《荒唐世家》，本地电影《一家之主》《桥的两岸》《钱不够用》《小孩不笨》《突然发财》《我在政府部门的日子》，既拍过香港电影、也与本地大导演梁志强有过多次合作。

在《芽笼》里演绎失智症患者，私底下的昌凑叔说话声如洪钟，记性挺好，问起如何预防失智症，他笑说“这个要问医生，由不得我乱说”，但他直言生活得很有规律。

看了《芽笼》影片，发现昌凑叔发福不少，他直说：“我现在大概75公斤，最瘦65公斤，重了10公斤，呵呵。”

儿女成材 归功老婆

《芽笼》中的他是个懵懂老父，私底下的他待子女如朋友：“不能太严格，儿女有问题就会替他们分析利害关系。”

昌凑叔育有一女二子，52岁的长女是律师、50岁的次子是土木工程师，也设立了股票行；小儿子在澳大利亚墨尔本从事房地产业务，都是专业人士。

“我还有四个孙子、两个女外孙，其中一个也在攻读法律，另外两个分别念小学与中学的男内孙。”昌凑叔笑说。

记者赞昌凑叔教导有方，他归功于太太：“我太太是小学老师，教导儿女她最在行，全是她的功劳。”

刚欢庆83岁寿辰，昌凑叔许了什么生日愿望？他由衷地说：“希望健健康康地活下去，活多久不要紧。”