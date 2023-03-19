爱儿小哈利扮女庆生惹议 伊能静庾澄庆力挺

（综合讯）台湾女星伊能静与前夫“哈林”庾澄庆所生的儿子“小哈利”庾恩利星期四（3月16日）庆祝21岁生日，他在社交网限时动态贴出“Birthday Dress”庆生照，照片中小哈利一头乌黑秀发长及腰，并穿上一条米白色两截羽毛裙衬露趾高跟鞋，在街头随意摆姿势留影。

小哈利一身女装造型，近日再次掀起外界热议，甚至一度登上微博热搜，不少中国大陆网民都力挺他做自己，也尊重他个人穿着自由。

帅气造型获赞

小哈利表姐恺恺（左）也贴出二人合照，获不少网民大赞小哈利帅气。（取自网络）

日前，小哈利表姐恺恺也在社交网贴出二人合照，并写道：“表姐脱单之前，继续陪我多拍拍照吧。”该辑照片中，小哈利则穿上深色卫衣加白色长裤，一身型格“小鲜肉”造型，获不少网民大赞帅气。

伊能静：他每个面相我都爱

伊能静与儿子小哈利感情要好。（取自网络）

其实过去小哈利都经常男扮女装，虽然曾惹来不少抨击，但作为母亲的伊能静则挺身力挺，她在一次访问中透露，小哈利喜欢自己的男装，也自觉很帅，但同时觉得自己是自由的，无需去分别男生或女生，儿子的两面性让他更丰富，而不是障碍，并表示“我非常爱他，他每一个面相都是我爱的，我相信他。”

庾澄庆：他开心健康就好

庾澄庆也表示全心支持小哈利。（取自网络）

至于父亲庾澄庆，也曾开明地说，只要儿子开心健康就好，作为爸爸会全心支持对方，并大赞小哈利甚有艺术天份：“他要这样做，一定有他的想法。”

小哈利曾透露在纽约大学帝势艺术学院修读导演相关科系，是著名导演李安的师弟，也是一名学霸。