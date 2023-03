《侏罗纪公园》男星患癌︰我可能快死了

(综合讯)好莱坞电影系列《侏罗纪公园》(Jurassic Park)男主角Sam Neill出书自爆罹患淋巴癌第三期,讨厌自己化疗掉头发的样子,希望“长回胡子”。

75岁的新西兰籍影星Sam Neill在回忆录《Did I Ever Tell You This?》中公开2022年在宣传《侏罗纪世界:统霸天下》(Jurassic World Dominion)时,出现淋巴结肿大(swollen glands)的症状。2022年3月被诊断出淋巴癌第三期,他的第一想法是:“我可能快死了。”

为了让自己有寄托,他开始撰写回忆录,不只在书中公开病情,也写出自己50年的演艺生涯。他说:“一年后,我不只写出一本书——我没找人代笔,而且还在创纪录的短时间内完成。”

他形容抗癌过程是“黑暗的日子”。在第一轮化疗之后,他看着镜子里头发掉落的自己,说“(镜子里)那是个秃头,干瘪的老人”。他说:“我最想要长回胡子,我不喜欢自己的样子。”

Sam Neill的病情已受控,保持乐观的他坦言“我不怕死,我不希望自己停止生活,因为我很享受生活”。他把抗癌过程形容成“一次相当黑暗的冒险”,期间“接到好消息”的“好子日让他振奋”。