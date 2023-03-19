《侏罗纪公园》男星患癌︰我可能快死了

（综合讯）好莱坞电影系列《侏罗纪公园》（Jurassic Park）男主角Sam Neill出书自爆罹患淋巴癌第三期，讨厌自己化疗掉头发的样子，希望“长回胡子”。

75岁的新西兰籍影星Sam Neill在回忆录《Did I Ever Tell You This?》中公开2022年在宣传《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic World Dominion）时，出现淋巴结肿大（swollen glands）的症状。2022年3月被诊断出淋巴癌第三期，他的第一想法是：“我可能快死了。”

为了让自己有寄托，他开始撰写回忆录，不只在书中公开病情，也写出自己50年的演艺生涯。他说：“一年后，我不只写出一本书——我没找人代笔，而且还在创纪录的短时间内完成。”

他形容抗癌过程是“黑暗的日子”。在第一轮化疗之后，他看着镜子里头发掉落的自己，说“（镜子里）那是个秃头，干瘪的老人”。他说：“我最想要长回胡子，我不喜欢自己的样子。”

Sam Neill的病情已受控，保持乐观的他坦言“我不怕死，我不希望自己停止生活，因为我很享受生活”。他把抗癌过程形容成“一次相当黑暗的冒险”，期间“接到好消息”的“好子日让他振奋”。