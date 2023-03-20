10大入围条件松紧不一 红星大奖矫枉过正？

红星大奖10大入围条件松紧不一，矫枉过正？

本届红星大奖的10大最受欢迎男女艺人奖项机制有变，不先选出20大男、女艺人，而是让所有符合入围条件的艺人一起角逐10大。原以为人人都有机会角逐，入围名单将皆大欢喜，未料，新传媒3月6日公布所谓的“10大入围名单”后，引发连串争议。

“红星大奖2022”10大最受欢迎女艺人奖项的其中五名得主蔡琦慧（左起）、洪凌、雅慧、黄思恬和黄暄婷。（档案照）

“红星大奖2022”10大最受欢迎男艺人奖项的其中五名得主方展发（左起）、郭亮、徐彬、杨志龙和陈泓宇。（档案照）

先把时间拉回上一届红星大奖。当时，全年没有戏剧作品，人不在新加坡的林湘萍获得10大最受欢迎女艺人奖后遭炮轰“名不正言不顺”“对其他努力不懈的艺人不公平”等，而最佳男女主角奖，比较年轻的艺人不敌七度封帝的陈汉玮和四度封后的黄碧仁，掀起“年轻演员也需要肯定”“青黄不接的问题到底有没有改善”的讨论。

本届新的10大入围条件是：在至少一个符合资格的戏剧或节目中担任主角或主要主持人；如果不是主角或主要主持人，得在至少三个符合资格戏剧或节目中担任配角或助理主持，或在所有符合资格的戏剧和节目中，出演至少30集；艺人至2022年1月1日为止，入行经验须超过五年。

纵观新的10大入围条件，新传媒似有意遵循民意，以入围者“担任主角或主要主持人”或“在至少三个符合资格戏剧或节目中担任配角或助理主持”或“出演至少30集”回应“没作品怎么可以拿奖”的质疑，并且增设最受欢迎潜力星奖作为对“年轻艺人缺乏奖项肯定”的回应。

意图虽好 形成两大窘境

意图虽好，但入围结果有矫枉过正之感，形成两大窘境：一、全职DJ的比例显得过重，可角逐10大的36名女艺人中有16名DJ，39名男艺人中有8名DJ（包括有戏剧作品的陈建彬），75人中有24名DJ，占32％；二、观众熟悉的艺人不具角逐资格，不熟悉的反而可以角逐10大。

入围名单揭晓后的一周，DJ成为新规则下的“箭靶”挨网民的骂。其实，DJ也是新传媒艺人，有听众支持，工作也应当被肯定，所以他们的角逐资格并非问题所在。问题在于，艺人如金银姬、林梅娇、许美珍、何盈莹、方威捷、刘玲玲和2022年引起争议的林湘萍等，连角逐资格都没有。

并非人人都有主角命，演员往往处于被动情况，倘若没机会演主角，一年要交出三个作品并非易事。在新规则下，交不出，就没有角逐资格。反观DJ有固定的节目时段，基本上，只要当全职DJ就能角逐10大，当演员则未必可角逐。同一个奖项，针对一群人的角逐条件过松，对另一群又太紧，难免遭人非议。

戏份重配角 一年难拍三剧

一名不符合角逐条件的演员告诉《联合早报》，戏份重的配角一部戏得拍三个月，一年要拍三部并不易，但每一年的“红星”都有该届规则，这名演员选择看淡，但感谢本报正能量发声。另一名非电视台演员说，演几部戏，演什么角色，一般演员岂能控制。某资深演员说，家庭生活摆第一，平静看待“红星”规则。

新规则藏漏洞

《快跑吧，丽娇！》的外籍演员金梦阳子（中）和吴俐璇（右）的“受欢迎”程度不及未能角逐的艺人。（档案照）

另外，有鉴于演一部主角戏就有角逐资格，名单中也出现在《快跑吧，丽娇！》担任主角的中国演员金梦阳子和马来西亚演员吴俐璇。她们拿到“入围通行证”，在新加坡的“受欢迎”程度不及未能角逐的艺人，带出新规则的另一漏洞。

另一疑似漏洞，英语电台DJ王智荟可角逐10大，她是名单中的唯一英语电台DJ，假如她能入围，为何其他英语台DJ不能？

谁能角逐10大或潜力星奖存在灰色地带

《联合早报》娱乐版热线留言栏目《观众大声说》连日来接获多则读者谈10大新规则的留言，包括读者Ivan（XXX481）提出：“今年‘红星’最受欢迎奖项的入围名单让人看了很懊恼。新晋的演员没得角逐10大。角逐10大的，大半是电视观众不熟悉的广播员。翟思铭却出现在10大的名单而不在潜力星名单里。”

读者吴泉伸（XXX776）说：“太可笑了，竟然把电台广播员都拉进来，倒不如把电视新闻主播、记者等拉进来，那不是更加有说服力？”

匿名读者（XXX572）留言：“有39名资历少过五年的艺人入围最受欢迎潜力星奖，获得最高投票成绩的三名艺人可获奖。如果新传媒有诚意鼓励新人，最佳潜力星奖能得奖艺人应该增加到10位，只有三位，不就意味年轻粉丝要投票到焦头烂额？”

上述读者提到的最受欢迎潜力星奖，开放给演艺经验不超过五年的艺人入围。记者3月初报道，许瑞奇、孙政、张哲通等人气不错的小生入行不到五年，因此不能角逐10大，只能角逐新设的最受欢迎潜力星奖。报道中也提到，若他们能角逐10大，未必脱颖而出，反而在潜力星奖中更有胜算。若拿奖，一来不会空手归，二来也向超级红星奖迈进一小步，因为潜力星奖座现也列为将来拿超级红星奖的计算。

参加“才华”前 翟思铭已演过几部戏

翟思铭的比赛战友被归入潜力星奖，他则角逐10大。（互联网）

入围条件“不超过五年”的“五年”似乎太长。在现今社会，在一个工作待五年已不算资浅，在某些公司已能拿“长期服务奖”了。

“才华横溢出新秀2019”的翟思铭成为讨论点，他的比赛战友被归入潜力星奖，他则角逐10大。记者查他的演艺资料后发现，他参加“才华”前已参演过几部戏。谁能角逐10大，谁只能角逐潜力星奖，存在灰色地带，对一般人来说太乱了。