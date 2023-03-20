当超级英雄 “沙赞”每周六天魔鬼锻炼身体

当“超级英雄”不容易，Zachary Levi（扎克瑞莱维）每周六天都在健身房魔鬼锻炼身体！

莱维在《沙赞！众神之怒》（Shazam! Fury Of The Gods）演出DC漫画超级英雄人物沙赞，拥有所罗门的智慧，海克力斯的力气，宙斯的力量等。要当超级英雄，身材方面是不是也要健硕？莱维接受《联合早报》电邮访问时说：“我真的很感激华纳兄弟、DC、新线公司，没有人要求我必须有某种身形才能演这个角色，不过他们确实说过，我必须确保自己的身体能够完成电影需要我做的所有任务。”

为了完成角色，他在开拍前的一年多里，每周六天都在健身房，他说：“14个月左右，我每天吃成千上万的卡路里，这是最困难的部分。我迷上去健身房，迫不及待地想每天去，举起越来越多的重量，身体也越来越有弹性。”他认为去健身房可以释放许多健康的内啡肽，让他的头脑和心脏感觉更好。他坚持上健身房至今，目前体重大概100公斤，健身之前是约91公斤。

自称是书呆子 演“沙赞”是命中注定

42岁的莱维自称是书呆子，扮演沙赞实现了生活中的愿望，“我一直喜欢超级英雄、漫画和电子游戏，总是梦想着也许有一天会有机会扮演一个真正的超级英雄，到了37岁就想也许我错过了机会，然后得到了这个角色（2019年的《沙赞！》），我扮演了内心世界只有14岁的角色，觉得是命中注定，因为我在很多方面还是个大孩子。”

沙赞原是寄养家庭的少年比利，在意外获得力量后，得以随时自由变身为成年形态的超级英雄沙赞，他在片中只要喊出“沙赞”，神奇的事就会发生。现实中莱维又希望有什么神奇事可以发生？

他说：“希望人类处于和平之中，我们会在世界各地感受到爱和对彼此的关怀，我们将从恐惧和不安全感中解脱出来。”他认为恐惧来自愤怒和仇恨，是现在世界上很多问题的根源，他希望能消除这些问题。

莱维1980年出生于美国，6岁开始演出舞台剧，过后演出影视作品，代表作有喜剧片《超市特工》（Chuck），2019年的《沙赞！》更让他的人气飙升。

若能成为巨富助人 “比利”：会非常酷

亚瑟安其（左三）在《沙赞！众神之怒》演出少年比利。（华纳兄弟提供）

少年比利由20岁的好莱坞帅哥Asher Angel（亚瑟安其）演出，谈到如何与莱维扮演同一个角色时，他说：“我们没有太多的时间讨论，因为我当时有其他的拍摄。我们大概花两天来弄清楚，于是我拍了几个自己的录像给他，他也拍了自己的给我。我们有相同的举止和面部表情，我们抽出一些融入角色里。”

成为DC超级英雄宇宙的一部分，他觉得很疯狂、不真实，“一生中只有一次的机会。”谈到希望发生的神奇事迹，他说：“肯定是飞行。飞行可以探索世界，到不同地方旅行一直是我的梦想。超人的力量，超强的力量将是了不起的。只要喊出一个神奇的口号，就拥有健硕肌肉，不必去健身房，也很好。如果能成为世界上最富有的人，施舍给无家可归的人，开庇护所，捐钱给慈善机构，这都非常酷。”

亚瑟安其7岁时在家乡亚利桑那州观看音乐剧“Wicked”，当时该剧院在为另一部音乐剧“Oliver”举行试镜，他去试镜并获得了一个角色，从此与演戏结下不解之缘。

炫酷视觉，恐怖怪物肆虐地球的《沙赞！众神之怒》是《沙赞！》续篇，已在本地公映。