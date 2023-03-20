本地音乐人黄宇哲 为K-pop男团创作出道单曲

17人新K-pop男团Xodiac于3月13日推出出道单曲“Calling”，这是一首英语歌，由其中六名成员演唱，歌曲创作人是本地音乐人黄宇哲（Hubert）。曾在台湾和中国大陆发展音乐事业的黄宇哲，与《联合早报》分享他的K-pop初体验。

芭乐歌在中国大陆卖不出

黄宇哲为台湾网红组合“那对夫妻”写的歌曲《妮妮》大红，之后发表的作品还有香港歌手陈晓东与“那对夫妻”联手推出的《不懂爱你》和《爱七手册》，也卖了歌曲给中国大陆的华晨宇、火箭少女、硬糖少女303、张碧晨等。

黄宇哲说：“在台湾，写的是华语流行歌曲，到了中国大陆，发现那里有很多偶像团体，歌曲很有K-pop和J-pop风，我的芭乐歌不适合偶像团体，写了一年都卖不出一首。没有收入，我就必须开拓另一条路，刚好疫情期间工作减少，有时间进修，我就好好了解怎么写K-pop和J-pop。”

他每天写一首K-pop或J-pop歌曲，也认识了一些韩国和日本版权公司的朋友，“Calling”就是一家韩国版权公司帮他卖出的。

不少韩团都唱英语歌曲，黄宇哲认为这对英语较强的新加坡创作人是好机会。（受访者提供）

谈到写韩语歌和华语歌的不同，黄宇哲说：“华语歌是先完成词曲再编曲，K-pop是先有一个只带拍子的音乐伴奏带，再填词谱曲。我的demo一向是英文歌词，Xodiac的公司本来要发韩语歌，说找人填韩文歌词，但后来决定发英语歌，不过要我改歌词。原来的歌词是写分手的故事，Xodiac和香港迪士尼乐园合作，要到乐园拍MV，希望歌曲是欢乐的，我就改成男生追女生的有趣过程。”

K-pop放眼国际，不少韩团都唱英语歌曲，黄宇哲坦言这对许多英语较强的新加坡创作人是好机会，但很多欧美创作人也在抢K-pop这块大饼，所以竞争非常激烈。

2022年发表第一首J-pop歌曲

黄宇哲2022年底也发表了第一首J-pop歌曲，日团lol的“I Beg You”。他说：“我和一位日本创作人负责旋律，另一位日本填词人写日语歌词，但保留了我demo中的一两句英文歌词。”

对比K-pop和J-pop，黄宇哲的观察是：“K-pop比较着重拍子，J-pop比较着重旋律。我觉得卖日语歌比较困难，因为日本流行歌曲有一种独特的日式风格，外国创作人很难写出那味道。”

他现在更了解亚洲不同流行音乐市场的运作，坦言自己的强项还是华语流行歌曲，不过台湾有很多创作歌手，所以对他作品的需求越来越少。他努力开拓作品风格，不让自己受限于某一个市场。