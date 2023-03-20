去年送鱼今年送游艇之旅 陈建彬拼红星10大

投建彬一票，请你游船河！干弟弟豪气“送”出游艇双人欢乐游，拱名嘴陈建彬登红星“10大”！

去年，《新明日报》曾独家报道陈建彬为入“10大”出奇招，放话“投我就送鱼”，当时惹来坊间热议。

年近七十，已赢得两座“10大”红星的建彬，今年再出招拉票，先前放话只要投他至少10票，就能参加抽奖，赢取双人旅游配套。

将当“陪游”庆功谢票

本以为这已足够吸睛，没想到催票高潮浪接浪，建彬星期天（3月19日）受访时向《新明日报》透露，他的干弟弟主动开口加码提赞助，送出五份游艇双人欢乐游，观众只要为建彬至少投10票，把投票截图发送至88962808即可参加抽奖，赢取双人游船河机会，建彬还会当“陪游”，答谢粉丝支持。

建彬笑说：“干弟弟还放话，如果我今年能进入10大，庆功宴就在游艇举行！到时我会邀请所有入围者一起上游艇庆祝！”干弟弟是游艇俱乐部老板，若促成红星游艇欢庆派对，也真够壮观！

39男星争奖 竞争更激烈

建彬之所以卯足劲催票，是因为今年“10大”有多达39名男星争奖，虽然更热闹、但竞争也更激烈，攻入10大的难度也更高。

他分析战情：“人选一多，难免分薄票数。”

如此大手笔催票，不担心再次招惹非议？

“不违法就好，只是大家支持我，我回馈他们。再说，如果每个艺人都像我这样，娱乐圈不是很热闹？”

“过去，投票支持艺人打电话要付费，我不敢叫朋友花钱，多年来都不入围，现在投票只需动动手指，无须花钱，为什么不努力争取票数？”

他坦言：“要得奖就要努力、努力过但不得奖，那是天意；若不努力没得奖则是自己活该！”

建彬放话：“我将于4月10日在脸书直播，公布得奖幸运儿。”

干弟弟：他一路走来不易

游艇老板符智赋（Eric）星期天下午受访时说：“二哥一路走来不易！”

身为伊轮俪游艇俱乐部老板的符智赋与建彬相识于微时，他称呼建彬“二哥”，两人当年在中峇鲁一带曾是邻居。他说：“我3岁时就认了建彬的妈妈做干妈，之后他们搬到芽笼一巷，我还经常去他家小住。”

在智赋眼中，建彬在演艺圈一直跌跌撞撞，无论是事业或婚姻，一路走来不易。他说：“难得近年他终于得到人生中的‘亮点’（杀入10大），我也希望能鼓励他，给他一个美好的回忆。”

这个干弟弟很念旧情，不只帮忙催票，他说：“他的70岁大寿，我也会帮他在游艇上举办！”

《新明日报》记者好奇，送游艇拉票、赞助10大红星游艇庆功派对，费用一定很惊人？

智赋笑说：“五位数跑不掉了。”