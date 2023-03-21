《哈利波特》绿叶猝逝 终年56岁

卖座电影《哈利波特》（Harry Potter）系列中演出“古灵阁妖精”的英国明星保罗格兰特（Paul Grant）不幸于上星期日（19日）辞世，终年56岁。他生前被发现昏倒的地方，竟是拍摄《哈利波特》的著名场景“9¾月台”（Platform Nine and Three-Quarters）的伦敦王十字车站（King’s Cross）。

Paul Grant幼时因罹患软骨发育不全症（俗称侏儒症），身高仅132公分。不过，他凭借好演技接连演出《星际大战六部曲：绝地大反攻》中的伊娃族成员、R2D2，以及《哈利波特》系列电影中的“古灵阁妖精”，成为电影中不可或缺的绿叶角色。

据外媒报道，Paul Grant上星期四（16日）不知为何来到了伦敦王十字车站，昏倒在月台上。虽然紧急送医救治，仍被医生判定脑死，并于星期日拔管辞世。

Paul Grant28岁的女儿Sophie Jayne Grant表示，家人们伤心欲绝，并称赞父亲在许多方面都是传奇。不过Paul Grant近几年已没有新的影视作品，他在与妻子离异后，尽管有新女友陪伴，但仍因沉迷于酒精和毒品而几乎花光所有积蓄，人生最后的结局令人不胜唏嘘。