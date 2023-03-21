没看剧本就接演 全度妍：动作戏让我害怕

韩国影后级女星全度妍（也译全道嬿）挑战动作片，她说动作场面让她害怕，但仍硬着头皮上场，并坦言可以做得更好。

影帝影后薛耿求和全度妍主演的Netflix原创韩片《格杀福顺》（Kill Boksoon），描述吉福顺（全度妍饰）过着双重生活，既是一个15岁女儿的妈，也是一名传奇职业杀手。她有一次拒绝公司派给她的一个杀人任务，结果引来杀身之祸，最后与雇凶杀人公司的代表车民奎（薛耿求饰）展开对决。

《格杀福顺》将于3月31日（星期五）在Netflix播出，主角薛耿求、全度妍、金诗雅、李絮、具教焕，以及导演兼编剧边圣铉，星期二（3月21日）早上在韩国举行记者会，并通过线上直播让各地媒体参与。

全度妍说虽然拍了这么多年戏，却一直没有机会演动作片，所以接到边圣铉导演的邀约时，没看剧本就答应。她看过剧本后发现动作场面比她以为的多，有点担心无法胜任。

边圣铉导演早前在韩国受访时说，不少打斗场面是一镜到底，而且会拍到全度妍的脸，所以她几乎没有用替身。全度妍说：“拍动作戏时很害怕，而且一镜到底很困难，但还是得硬着头皮上场。拍摄时好希望自己可以轻易飞起，虽然体力上做不到，还是努力挑战自己，我觉得我可以做得更好。”

全度妍：薛耿求像一座山

薛耿求饰演雇凶杀人公司的代表，他说有许多激烈的动作场面，拍摄过程惊险但有趣。（Netflix提供）

薛耿求也有不少动作戏，包括和全度妍一场激烈的对决，他说：“拍摄过程很惊险，但也很有趣。”他提到为全度妍心疼。“我在一旁看她拍动作场面，看她那么努力地要达到给自己设的高标准，我很心疼，我也跟她说，只有你可以演这个角色。”

两人是老搭档，这次是第三次合作，全度妍形容薛耿求像一座山，话不多，但总是在那里，让她很有安全感。薛耿求对全度妍的形容则非常干脆：“全度妍就是全度妍，句号。”

谈到自己的角色，全度妍说：“我当然不是杀手，但我作为演员和妈妈，也过着双重生活，所以和福顺没有什么不同。”薛耿求饰演的车民奎在福顺17岁时认识她，是福顺的救命恩人，也是她的师父，他对福顺产生感情，即使公司设下严厉条规，但他总是为福顺破例，无论如何要把福顺留在身边。薛耿求说：“这是一部动作电影，但从民奎的视角，这是一部爱情片。”

为角色“福顺”取名的灵感

全度妍（右）饰演身手利落的杀手，有许多精彩动作戏。（Netflix提供）

《格杀福顺》邀请大咖黄晸玟客串，边圣铉导演透露，本来这个角色要找一位日本演员，但因为冠病疫情，对方无法来韩，全度妍就推荐黄晸玟。全度妍说：“晸玟当时在忙另一部作品，没有太多时间为我们的那场动作戏做准备，但他很快上手，拍得很顺利。我本来以为要帮他，结果是他在帮我，教我避开一些动作，以免受伤。”

女主角的名字福顺是一个在韩国非常普遍的名字，被问及为何取这个名字，边圣铉分享一件趣事。“我的角色名字很多是我身边人的名字，有一次我和全度妍在讨论剧本，她的电话响起，是她阿姨福顺，我看见电话上的名字显示，就问她可以用这个名吗？”

全度妍笑说：“我想象中这个角色很时髦，担心这个名字是否适合。看了电影，我觉得导演的选择是对的，我阿姨也觉得很荣幸。”

李絮挑逗薛耿求“腿发抖”

金诗雅饰演全度妍的女儿，她说：“我在片场叫她度妍妈妈，她待我就像自己女儿，像妈妈一样照顾我，也给我很多演技上的指导。”

以韩剧《D.P：逃兵追缉令》受到关注的具教焕，饰演全度妍的同事，也是一名杀手。他说：“我看了剧本后，觉得台词非常有趣，也好奇那些动作场面会如何呈现。与其说是在拍动作戏，其实更像在跳一支团队舞蹈，我们一起起舞。”

李絮饰演薛耿求的妹妹，是雇凶杀人公司的理事，对哥哥有超越亲情的爱慕之意。有一场车里的戏，李絮抬腿摸薛耿求的脸挑逗他，李絮说：“我很欣赏前辈，所以那场戏我很紧张。前辈叫我放心踢他，但我感觉我的腿在发抖。”