杨紫琼得奖猛片《天马行空》 有观众看不懂 行家怎么看？

巨星杨紫琼奥斯卡得奖猛片《天马行空》令一些观众看得头昏脑胀，甚至令心理医生、电影人、影评人有点“抓不到球”？

《天马行空》在刚过去的第95届奥斯卡颁奖典礼上出尽锋头，赢了最佳原著剧本、最佳剪辑、最佳男女配角、最佳导演、最佳影片，甚至令杨紫琼破天荒赢得奥斯卡影后殊荣，为华人争光，扬威国际颁奖礼殿堂！

褒贬参半

不过《天》片褒贬参半，有观众从学术角度剖析《天》如何反映亚裔移民被捆绑的内心，通过多元宇宙在瞬间得到纾解，大胆的想象空间一再刷新普通人三观。

但也有不少观众被《天》近乎卡通化的视觉特效将脑门撞击得嗡嗡作响，不知导演究竟想搞什么东东？有观众对于《天》赢得奥斯卡青睐，更有“百思不得其解”之叹。

《天》真是一部令人“看不懂”、能得奖也叫人“搞不懂”的电影吗？

《新明日报》记者访问本地心理医生、电影策展人、影评人等，且听他们的“天马行空”论。

心理医生李清：有点乱 “抓不到球”

本地心理医生李清星期一（3月20日）晚上受访坦承《天》令他第一个观影感受是“有点乱”、对片中展现的所谓多重宇宙“看不懂”，他开玩笑自嘲：“可能上了年纪，有点‘抓不到球’！”

李医生声言，《天》对于看惯漫威电影的年轻族群，习惯时空跳跃的多元宇宙影像，或更容易“消化”。

不过，李医生嘉许影片中强调的邪不胜正、家人通过包容与爱和睦共处，主题正面，“杨紫琼的演技也毋庸置疑，但对于得奖的男配角，我印象不深，可能杨紫琼的角色太过鲜明，将其他人都比了下去。”

电影策展人符诗专：要花时间去想象

本地华语电影节策展人符诗专承认《天》片“需要花时间去想象”，作为娱乐大众，《天》或许令人看不太懂，“只是奥斯卡评委看过的影片类型太多，或有不同的考量，得奖因素也不见得会符合大众的要求与鉴赏方式，每个人心中都有自己的‘奥斯卡’。”

《天》并未造成符诗专观影上的困扰，他认为《天》展现了不同时空的可能性，好莱坞电影用了多次，要了解不难。

对于杨紫琼夺魁，符诗专的分析绕有深意：“杨紫琼与其它角逐者演技不相伯仲，强强竞技，赢奖或许也有其他的考量因素，首个华裔明星赢了奥斯卡，不是充满话题性吗？”

电影人云晖翔：好看的是演员

本地电影人云晖翔受访大方地说：“是的，很多人看不懂，我自己也不是很了解，有些朋友看了15、20分钟就离开了，但是我很好奇，所以一直看到完！之后回味，觉得《天》有些地方是很好看的，跟一般的电影是不一样的！”

云晖翔认为导演对故事的呈现方式“有点复杂”，但好看的是演员：“一个演员演出很多角色，优点也在彰显人类的善良面，而且《天》表达了每个人都需要一个家的伦常理念。”

影评人黄进远：眼花缭乱 旧瓶装新酒

身为影视导演兼专业影评人的黄进远被问起笑说：“我第一次看也只看懂一半！”为了将影片的细节厘清，他去看了两次。

“重看电影有新发现，剧情暗藏玄机，让喜欢思考推敲的我，感觉很像挖到宝，不过，最令我‘拔头发’的是，杨紫琼‘元宇宙’已经够眼花缭乱，在我还没来得及消化，另一边厢又有状况，这种反传统的奇特造型、怪诞的情境，必须目不转睛！”

他认为全片最不可思议的是，剧情明明是“旧瓶装新酒”：一部讲子女和父母从冲突到和解的题材，居然可以如片名那样“天马行空”，太厉害了！

对于杨紫琼得奖，黄进远认为这是天时地利人和，“她得奖后，会带动整个影坛选角色的多元性，往后还能够有更多亚裔演员参与好莱坞电影。”

据悉，成龙因错失《天》“走宝”了，对此，黄进远笑说：“两位导演一开始邀请成龙来演，单纯地只想票房得到保证，还好成龙没有参演《天马行空》，否则电影调性将不会受电影颁奖典礼评审青睐。”