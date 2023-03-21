92岁传媒大亨梅开五度 “希望是最后一段婚姻”

92岁传媒大亨默多克（Rupert Murdoch）宣布和66岁的前警察牧师订婚，两人将于今年夏天结婚。

澳大利亚墨尔本出生，现定居于美国的Rupert Murdoch是全球首屈一指的新闻媒体大亨。他近日接受旗下媒体《纽约邮报》专访时表示，去年9在加州自家酒庄举办活动时与66岁的旧金山前警察牧师史密斯（Ann Lesley Smith）相遇，并于上星期五向对方求婚成功。他说：“我先前非常紧张。我害怕坠入爱河，但我知道，这会是我最后一次（结婚）。最好是这样，我很高兴。”Ann Lesley Smith说，这段相遇是上天赐予的礼物，“我守寡了14年。我丈夫像Rupert Murdoch一样从商……所以我很了解他。我们有共同信念。”

Rupert Murdoch与首任妻子、澳洲空姐于1960年代末离婚、第二任妻子是记者，两人在一起30多年后于1999年离婚。第三任妻子则是华裔名媛邓文迪（Wendi Deng），两人婚姻于2013年结束。Rupert Murdoch去年8月与第四任妻子、美国超级名模兼演员霍尔（Jerry Hall）结束6年婚姻。

Ann Lesley Smith曾是模特儿，也是电台节目主持人。她曾有过2段婚姻，第一任丈夫是一名律师，第二任丈夫是美国乡谣歌手切斯特史密斯（Chester Smith），他于2008年病逝。