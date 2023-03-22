李铭顺为电影胖到近100公斤 高空用宝特瓶解尿急

（台北讯）《做工的人电影版》台湾定3月31日上映，并由摇滚天团动力火车献唱电影主题曲《我们之间》。演员们在全台各地宣传，男主角李铭顺3月19日率领游安顺、柯叔元、苗可丽、曾珮瑜以及此次特别演出的天心回到取景地台中，并选在大甲镇澜宫向妈祖娘娘祈福票房大卖，更在庙前广场与上百名香客近距离互动，让镇澜宫热闹非凡。演员们也前往逢甲夜市扫街宣传，发送早场优惠券给现场民众，吸引民众争相目睹、跟拍，一度挤爆现场。李铭顺呼吁民众去戏院支持，“希望带给大家很多欢乐！”

游安顺（右起）、柯叔元、李铭顺、苗可丽、天心与曾珮瑜现身大甲镇澜宫，并向妈祖娘娘祈福票房大卖。（互联网）

身为台中人的苗可丽感性地说：“我在台北打拼二三十年，第一次拍完戏可以回家吃晚餐，回家闻到饭菜香，眼泪都快流下来，这是几十年来没有的。”

柯叔元说：“没办法表达内心的感动，我也是台中人，台中人支持一下。”曾珮瑜笑说：“来台中拍片很开心！天气很好，路很大，东西很好吃！”天心直呼台中是风水宝地，她与李铭顺10年前合作的戏剧也在台中拍摄，当时对方拿下首座金钟视帝，“我来沾光的，来台中拍片肯定中！”

天心：李铭顺用生命演戏

导演郑芬芬与主演们上周14日出席台北媒体茶叙分享拍摄心得。李铭顺透露拍摄电影版时体重达到人生最高峰。

电影版故事拉回影集版的11年前，那时“噗咙共”三人组才刚认识，故事聚焦他们如何成为好兄弟的过程。

李铭顺说为了配合鬈发造型，刻意不忌口让身材变得圆润，当时胖到近100公斤，片中跑上卡车的戏也是真的跑到气喘吁吁。天心则一度认不出李铭顺的背影，也说李铭顺变胖后拍摄跑步戏是“用生命在演戏”。

李铭顺为了学台语也是吃足苦头，讲台词时全身出汗，没想到会抓得这么严格，一度压力大到不敢出门，不断找台语老师验收音调。他说：“语言本来就是生活，须要长时间在那个地区居住才能融入环境、口音，不可能在一个地方一个星期就马上学起来。”

拍高空戏腿软

此外，演员们必须爬上近5层楼高的柱子，实际拍摄时更要在工地8楼高的钢梁上行走，即使受过训练，李铭顺称自己一站上去就脚软，而且在风很大的环境下一待就是两个半小时，因此想上厕所只能用宝特瓶解决。游安顺在一旁笑说：“有时候宝特瓶瓶口不够大，上面就有人一直在甩手。”

薛仕凌片中则有双手抱在天心胸口的“非礼戏”，天心笑说薛仕凌很害羞，拍完之后都不敢直视她的双眼说话。