身兼演员和母亲 全度妍：演戏比养孩子容易

韩国影后级女星全度妍（也译全道嬿）是一位演员，也是一位母亲，她说：“演戏比养育孩子容易。”

全度妍片中饰演从没失手的传奇杀手福顺。（Netflix）

影帝影后薛耿求和全度妍主演的Netflix原创韩片《格杀福顺》（Kill Boksoon），描述吉福顺（全度妍饰）过着双重生活，既是一个15岁女儿的妈，也是一名传奇职业杀手。她有一次拒绝公司派给她的一个杀人任务，结果引来杀身之祸，最后与雇凶杀人公司的代表车民奎（薛耿求饰）展开对决。

《格杀福顺》将于3月31日（星期五）在Netflix播出，主角全度妍、薛耿求、金诗雅、李絮、具教焕，以及导演兼编剧边圣铉，星期二（3月21日）早上在韩国举行记者会，并通过线上直播让各地媒体参与，之后也接受了亚太区媒体的访问。

全度妍在电影中有一句台词“杀人比养育孩子容易”，《联合早报》记者问她，现实生活中也兼具演员和母亲两个角色，是否觉得演戏比养育孩子容易？她微笑说：“我不能说哪个比较容易，但我觉得有一份工作是好的，好像比养育孩子容易，因为工作上的许多事情可以自己控制，但养育孩子有很多我无法控制的地方，所以我觉得工作比较容易。”

挑战动作片 没看过剧本就接演

全度妍虽然拍了这么多年戏，却一直没有机会演动作片，所以接到边圣铉导演的邀约时，她没看剧本就答应。看过剧本后，她发现动作场面比她以为的多，而且几乎都要亲身上阵，她有点担心无法胜任。导演边圣铉解释说：“很多场面是一镜到底，也要近距离捕捉主角的表情，所以很难用替身。”

全度妍透露，为动作戏接受了四个月训练，并坦言：“我想全部自己来，但体力难以负荷，所以有些场面被迫放弃。”她在片中不管是斧头、长剑、玻璃杯、绳子、枪支等，信手拈来都能成为武器，她说最难的是长剑，因为挥剑的距离要精准拿捏，以免伤到对手。

《格杀福顺》邀请大咖黄晸玟客串，边圣铉透露，本来这个角色要找一位日本演员，但因为冠病疫情，对方无法来韩，全度妍就推荐黄晸玟。全度妍说：“晸玟当时在忙另一部作品，没有太多时间为我们的那场动作戏做准备，但他很快上手，拍得很顺利。我本来以为要帮他，结果是他在帮我，教我避开一些动作，以免受伤。”

往后还想挑战动作片吗？全度妍说：“拍完《格杀福顺》后，我跟自己说，不要再拍动作片了，但以后的事谁晓得？可能我会改变主意，但这一次我真的尽力了。”

女主角名字借用阿姨名字

女主角的名字福顺是一个在韩国非常普遍的名字，被问及为何取这个名字，边圣铉分享一件趣事。“我的角色名字很多是我身边人的名字。有一次我和全度妍在讨论剧本，她的电话响起，是她阿姨福顺，我看见电话上的名字显示，就问她可以用这个名吗？”

全度妍笑说：“我想象中这个角色很时髦，担心这个名字是否适合。看了电影，我觉得导演的选择是对的，我阿姨也觉得很荣幸。”

全度妍拍打戏 薛耿求为她心疼

薛耿求认为《格杀福顺》是一部动作片，也是一部爱情片。（Netflix）

薛耿求也有不少动作戏，包括和全度妍一场激烈的对决，他说：“拍摄过程很惊险，但也很有趣。”他提到为全度妍心疼。“我在一旁看她拍动作戏，看她那么努力地要达到给自己设的高标准，我很心疼，我也跟她说，只有你可以演这个角色。”

薛耿求饰演的车民奎在福顺17岁时认识她，后来对福顺产生感情，想尽办法要把福顺留在身边。薛耿求说：“这是一部动作电影，但从民奎的视角，这是一部爱情片。”

李絮饰演薛耿求的妹妹，是雇凶杀人公司的理事，她对哥哥的暧昧举动让人猜不透她的心理。有一场车里的戏，李絮抬腿摸薛耿求的脸逗他，李絮说：“那场戏我很紧张，前辈叫我放心踢他，但我感觉我的腿在发抖。”

金诗雅饰演全度妍的女儿，她说：“我在片场叫她度妍妈妈，她待我就像自己女儿，像妈妈一样照顾我，也给我很多演技上的指导。”

具教焕饰演全度妍的同事，也是一名杀手。他说：“我看了剧本后，觉得台词非常有趣，也好奇那些动作场面会如何呈现。与其说是在拍动作戏，其实更像在跳一支团队舞蹈，我们一起起舞。”