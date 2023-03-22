老戏骨吴刚戏里戏外 调教偶像黄子韬演技

春日暖阳

可通过优酷应用观看

过去聚焦娱乐圈的电视剧不少，从《怪你过分美丽》《夜空中最亮的星》到《云巅之上》等，以五光十色的演艺圈作为故事背景的影视作品向来能引起不少话题，由黄子韬、吴刚、孙怡和刘蓓主演的都市剧《春日暖阳》应该不例外。

40集《春日暖阳》3月13日于北京卫视与优酷首播，黄子韬饰演的松杨是当红的流量明星，有外形有人气却没有演技，他遇到德艺双馨的话剧老师丁可芒（吴刚饰），沉下心磨练演技，渐渐在老艺术家的调教下，领悟演戏的真谛，戒骄戒躁，蜕变成为实力派演员。

黄子韬（右）遇到吴刚（左）饰演的话剧老师后开始磨演技。（互联网）

流量明星乱象过于煽情

第一集拉到影视颁奖典礼现场，松杨获颁发年度最佳男演员奖项，大会邀请实力派老演员陈姜戈（何冰饰）颁奖。怎料，万众瞩目的那一刻，后台出了意外，陈姜戈因为看不过流量明星没演技却能得奖，拒绝上台，临时改由另一位嘉宾颁奖。

流量为王、流量明星的乱象，还出现在流量女星苏小糖（张璐瑶饰）和老戏骨姜叶（刘蓓饰）片场杠起来的一场戏。老戏骨等了几个小时却未能上场，因为流量女星的台词不过关，她拍戏时念一连串的数字替代一大段台词，只顾项链和服装不搭，让老戏骨看不下去，为此两人当面发生争执，吵得面红赤耳。

与此同时，话剧界泰斗丁可芒钻研多年的话剧即将开演，可是票房欠理想。团长罗夏（韩童生饰）提议邀请自带流量、曾是丁可芒学生的松杨参演，起初丁可芒不愿意，松杨的经纪人况南姗（于明加饰）也婉拒，她希望艺人趁热坐稳一哥之位，不顾松杨英文不好，演技不行，坚持为他洽拍外国电影。

经纪人的“真心话”无意中被松杨偷听到，当晚他辗转难眠，一边落泪一边内心独白“如果不提升演技，早晚会被淘汰”“没有真正的实力，我就不是真正的演员”。老实说，这一幕看上有些煽情突兀。

其他诸如流量女星炒作绯闻蹭热度，流量明星靠水军打投获得演技奖项等乱象陆续出现在剧情里，却因人物塑造不足，呈现悬浮，说教意味重，甚至有点过于煽情，反而招来网民的批评。另外，演技向来备受争议的黄子韬与吴刚、刘蓓和韩童生几位实力派戏骨对戏，观众明显看出黄子韬与前辈的演技不在同一个水平，曝露了差距与不足。

黄子韬本色演出

以韩团EXO成员出道的黄子韬回中国发展之后，直率豪爽的性格深受粉丝喜爱，不过他的演技仍有进步空间。网民指出，黄子韬跟松杨有不少相似之处——同为流量明星，演技备受质疑，认为黄子韬是本色演出，所以不露任何表演痕迹。网民甚至打趣道，戏里松杨在丁可芒的帮助下演技逐渐精进，期待吴刚能像戏里一样帮助黄子韬提升演技。

孙怡在戏里饰演吴刚的女儿丁沫沫，从事编剧的工作，她和黄子韬在剧中是一对欢喜冤家。

丁沫沫一开始认为松杨空有好看的外表，渐渐了解之后对他产生好感，还在松杨面对外界的质疑时，默默帮助他解决问题，给予安慰与陪伴，最后两人走到了一起。

凯拉奈特利（右）和凯莉库恩扮演揭发1960年代初“波士顿勒杀狂”连环杀人案真相的记者。（Disney+提供）

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