Ben爆艺人夫妻砸2200元买BLACKPINK黄牛票

（台北讯）韩国夯团“BLACKPINK”3月18和19日在高雄开唱，两天狂吸9万人进场朝圣，门票不仅秒杀，还爆出公关票争议，更不少人砸大钱买黄牛票只为了圆追星梦。

日前艺人阿Ben在Instagram（IG）爆料，有演艺圈前辈、牧师师母花5万台币（约2200新元）买两张黄牛票，大叹到底教会了孩子什么？虽然事后阿Ben删文，却早已被网民截图。

阿Ben写道，“在你们夫妻眼里，果然没有什么是用钱摆平不了的？如果是透过正常管道买票看演唱会，我帮你拍拍手？你们身为演艺圈前辈，有些还称你们为牧师、师母？然后四处打听想买黄牛票，最后花5万买2张票？我不懂这样的身教&言教到底教会了孩子什么？”他强调尾句打上问号表示疑问，没有指名道姓。

他随后删文，改发一家人泡汤图文，“与孩子共同创造回忆的方式有很多种，有人愿意花5万2张BP票带孩子圆梦，我选择用泡汤券带着孩子一起泡汤。”

文章曝光后，不少网友认同阿Ben，“回忆与陪伴不一定要用大笔金钱，如果能教会孩子如何圆梦可能比帮孩子圆梦更有价值”、“同样价位，我选择一家五口共创回忆。”

但也有网民持不同看法，“泡汤可以天天泡，不是每天都看得到BLACKPINK演唱会呀”，还有网民批评“人家会赚，怎么花是个人的事情吧，这社会也是有一家人只能吃泡面过活然后会酸你花这么多钱泡汤？知道你要说黄牛的事情不可取，但是人家有高调炫耀他花这么多钱去买黄牛票吗？”